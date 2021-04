Kim Kardashian luce "despampanante" en maya blanca transparente y presume su figura

México. La empresaria y modelo Kim Kardashian, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, presenta su colección de mayas y la modela ella misma en atrevidas fotografías que comparte en sus redes.

En una imagen promocional, Kim Kardashian aparece modelando una maya blanca trasparente que permite apreciar sus bellas piernas y su escultural figura, a lo que sus fans reaccionan emocionados.

Kim, de 40 años de edad, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida profesional, puesto que se ha convertido en una empresaria exitosa que sigue consechando logros, y uno más de ellos es su línea de mayas que ya promociona.

Malla de verano. Nuestra última colección con nuevos estilos y un estampado nunca antes visto. ¡A ustedes les va a encantar esta colección!", escribe Kim en el título de su reciente post donde aparece modelando una maya.

En días pasados Kim impactó también al mostar un collar de diamantes y esta vez no sorprendió tanto por el tamaño de las gemas, sino por el hecho de que hace años fue víctima de un fuerte robo a punta de pistola en París, y tras ello dijo que jamás volvería a mostrar sus tesoros públicamente.

El caso es que Kim le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos tras posar con el alucinante chocker platinado cuyo estilo asemeja los eslabones de una cadena, solo que, hechos con diamantes amarillos y blancos, enmarcado por un profundo escote.

Recordemos que a finales de 2016 Kim fue víctima de la violencia al ser robada mientras se encontraba visitando la Ciudad Luz por la Semana de la Moda.

Según reportes de prensa, unos encapuchados entraron a su habitación, la amordazaron y la despojaron de más de diez millones de dólares en joyas.

Afortunadamente fueron detenidos 17 sospechosos, pero las joyas jamás fueron encontradas y se dijo en ese tiempo que algunas joyas fueron fundidas para su reventa.

Kim comenzó a llamar la atención en la farándula internacional a principios de la década de los 2000, tras aparecer en portadas y photocalls en calidad de amiga de la famosa cantante y socialité Paris Hilton.

La fama le llegó por completo a partir de 2007, tras aparecer en el reality show familiar de E! llamado Keeping Up with the Kardashians.

