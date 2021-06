Kim Kardashian luce irreconocible tras decolorar sus cejas

Estados Unidos.- Siempre buscando mantenerse a la vanguardia, robarse la atención de todos e imponer moda, la socialité Kim Kardashian decidió hacerse un drástico cambio de look que definió como "alienígena" y dejó sin habla a todos.

La empresaria billonaria dejó atrás su emblemática cabellera negra para lucir un color rubio con raíces cafés y decoloró sus cejas de un tono muy claro que simulan que no tiene, mientras optó por un maquillaje electrificante para promocionar su nueva colección de SKIMS, su marca personal.

Kim hizo que todos se quedaran sorprendidos con este magnífico look, incluso, sus fanáticos se dijeron "obsesionados", ya que es la primera vez en que toma un riesgo de este tamaño y le salió de maravilla, aunque todo parece indicar que será sólo temporal.

La empresaria Kim Kardashian compartió las fotografías promocionales de su nueva colección de SKIMS, se trata de Outdoor basics drop 1., la primera colección para exteriores fabricada en Los Ángeles, California, con algodón transpirable teñido en prenda y colores inspirados en la naturaleza.

"Outdoor Basics Drop 1 es la renovación de guardarropa que necesitas este verano", se puede leer en la descripción de lo nuevo de la estrella de Keeping up with the Kardashians. Outdoor Basics Drop 1. se lanzará en 5 estilos, 5 colores y una gran variedad de tamaños; desde el XXS hasta el 4X, el martes 29 de junio.

Kim Kardashian, además de ser un gran ícono de la moda, y figura importante en el mundo, es también una máster en el sector empresarial, donde vende perfumes, fragancias, maquillaje, ropa y hasta artículos para el hogar, que siempre suelen ser vendidos de forma inmediata.