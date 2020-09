Kim Kardashian mostró una foto del 2009 en Instagram y Kylie Jenner ordena que la borre

Kim Kardashian, decidió abrir el baúl de los recuerdo y publicó en su cuenta de Instagram, una foto en la que aparece con algunas de sus hermanas, sin embargo a Kylie Jenner, no le cayó muy en gracia la sopresa y le pidió que quitara la fotografía de sus redes.

En la publicación de este viernes, entre los tantos comentarios resalta el que Kyle de hace a Kim, donde le ordenas que borre la fotografía tomada en el 2009 y donde la más pequeña de las Kardashian, luce irreconocible.

Borra esto inmediatamente, le pidió Kylie Jenner a su hermana en los comentarios de su publicación

Por lo que Kim Kardashian no dudó en responderle tras el comentario de borrar la imagen, recordando como alguna vez el rapero P. Diddy hizo en una fotografía de la Gala Met de Nueva York, en la que eliminó a las dos hermanas Jenner de la instantánea.

Imagen donde aparecen las hermanas Kardashian-Jenner en el 2009. Foto: Captura

"¿Debería cortarte de la foto como Diddy?". Haciendo referencia al recorte que el rapero P. Diddy hizo en una fotografía de la Gala Met de Nueva York, en la que eliminó a las dos hermanas Jenner de la instantánea. "Absolutamente", le responde Kim, entrando en su juego

En la imagen se ve a Kylie Jenner cuando era una adolescente, con flequillo lateral y sin maquillaje, mientras que, Kim Kardashian luce el pelo rubio, mientras que Kendall Jenner se muestra muy sonriente y Khloe Kardashian aparece irreconocible antes de los retoques estéticos que se ha realizado.

Cabe recordar que no es la primera vez que Kim Kardashian, presume fotografías de su pasado, tal es el caso que a mediados del mes publicó una épica foto del 2006 donde se ve el cuerpazo que siempre ha tenido y que presume cada que puede aún siendo madre de cuatro hijos, pues la socialité se sigue viendo como una jovencita, es por eso que subió esa foto del recuerdo.

Fue un bikini Burberry con el que posa muy guapa Kim Kardashian donde a simple vista se le puede ver la pequeña cintura que se cargaba, además su piel se ve radiante, ya que siempre ha tratado de cuidarla de la mejor manera, debido a la figura publicar que es.

Imagen del 2006 de Kim Kardashian. Foto: Captura

En esa ocasión la imagen de Kim Kardashian alcanzó los más de dos millones de seguidores y varios de sus fans recordaron sus inicios en la teleserie Keeping Up With The Kardashian, proyecto con el cual Kim Kardashian y el resto de su familia se hicieron famosas, pero hace poco finalizó, pues así lo dio a conocer Kris Jenner, madre de Kim Kardashian por medio de las redes sociales.