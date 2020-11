Estados Unidos.- Kim Kardashian deslumbró y paralizó al Internet al compartir fotografías de uno de los outfits más increíbles y ardientes de su carrera, se trata de un atuendo en color rojo hecho de látex con el que lució al máximo su figura, pues este tipo de material son una buena opción para presumir la figura, sobre todo cuando es tan pronunciada como la de ella.

La estrella principal del reality show Keeping up with the Kardashians logró brillar y lucir radiante con este atuendo, con el que claramente lució muy jovial, a pesar de que ya tiene cuarenta años recién cumplidos, los que celebró por todo lo alto al lado de su familia, quienes a pesar de las polémicas siguen unidos y ahora más que nunca debido a que la familia sigue creciendo.

Cerca de tres millones de reacciones recibió en la publicación, en donde la vemos lucir un atuendo de dos piezas hechas de látex, un pantalón de cintura alta y una blusa estilo corsé con un diseño en la parte de enfrente que está combinado con algunos colores como azul y tinto, no debemos dejar de lado sus zapatillas de tacón de aguja y el cabello rojo vibrante que utilizó.

A pesar de su edad, Kim Kardashian lució un rostro libre de arrugas e imperfecciones, que para quienes no conocen su edad dudarían que tiene cuatro décadas, pues parece de tres. La socialité vistió una melena también en color rojo, así como unos tacones a juego para darle un toque distinto y a la moda a lo que estaba utilizando.

Kim Kardashian paraliza el Internet con ardiente outfit rojo de látex. Foto: Instagram

Una vez más la famosa vuelve a robarse las miradas de todos, aunque no es novedad ya que a donde sea que vaya o donde sea que se encuentre o haga algún movimiento, es el centro de atención. La socialité ha creado un gran imperio que la ha hecho convertirse en una de las famosa más ricas en el mundo, quien se desarrolla como empresaria, madre, amiga y esposa.

Actualmente Kim es una de las mujeres más relevantes de la industria del entretenimiento, continuando como la más reconocida entre sus hermanas Khloé y Kourtney, sin embargo, opacada en distintas ocasiones por Kylie Jenner, la más pequeña del famoso clan.

Recientemente también la vimos lucir espectacular y sin ningún defecto ante la cámara, demostrando que los cuarenta son los nuevos veinte, esto en una fotografía a plena luz del día en la que brilló como nunca en un increíble outfit en tonalidades amarillas, compuesto por una blusa de manga larga de red con transparencias, una falda corta con estampado Animal Print de serpiente y unos increíbles aretes, la socialité lució de maravilla mientras terminaban de acomodarle el cabello.

Así de radiante es Kim Kardashian en la luz del sol. Foto: Instagram

Para su maquillaje, lució un estilo smokey eyes, con colores cafés y labios en color piel, su cabello también lució fenomenal, pues lo dejó suelto, ondulado y compartido a la mitad luciendo espectacular, ya que ha optado por agregar algunas luces castañas que recuerdan al look que utilizó su hermana menor, Kylie Jenner, al cambiar de imagen hace algunos años.

Como de costumbre la familia se apoya en cualquiera de sus proyectos y eso es lo que les ha ayudado a crecer tanto, en algunas ocasiones Kim ha enviado sets de maquillajes o perfumes a su madre y hermanas, así como Kylie, que siempre que lanza colecciones inéditas de sus productos les hace llegar con gran cariño un juego a cada una de las famosas.