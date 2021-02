Kim Kardashian pide el divorcio al rapero Kanye West, padre de sus cuatro hijos

A casi siete años de aquella majestuosa, mediática y lujosa boda en el Fort di Belvedere Florencia, Italia, protagonizada por Kim Kardashian, estrella de "Keeping up with the Kardashians" y por el rapero estadounidense Kanye West, este viernes se ha dado a conocer que la socialité de 40 años de edad, le pidió el divorcio al rapero.

De acuerdo con el portal especializado estadounidense TMZ, "Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West después de casi siete años de matrimonio, pero nuestras fuentes dicen que es tan amigable como puede ser un divorcio". Según este portal la también empresaria solicitó la custodia compartida de los cuatro hijos que tuvo con el rapero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Kanye está bien con el acuerdo de custodia compartida, y nos dicen (sus fuentes) que tanto Kim como Kanye, están comprometidos a ser padres juntos". Fruto de su relación amorosa la estrella del reality show de E! y el rapero tuvieron a sus hijos North, Psalm, Saint y Chicago West (los dos últimos mediante gestación subrogada o vientre de alquiler).

Según información publicada por TMZ, con respecto a los bienes materiales existe un acuerdo prenupcial, mismo que de momento ninguna de las dos partes ha impugnando, incluso, señala que la separación de bienes se encuentra en un estado avanzado.

Leer más: Kendall Jenner causa gran polémica al compartir fotografía en diminuta lencería y mostrar su esbelta figura

Supuestamente los problemas de salud mental de Kanye West, llegaron a un punto que fracturaron el matrimonio. La socialité habría hecho mucho en el pasado para ayudar al padre de sus hijos, sin embargo, por su propia salud mental y la de sus hijos, tomó la decisión de separarse. Kim Kardashian es hija Kris Jenner (la momager de todas las integrantes del Clan Kardashian-Jenner) y del fallecido abogado Robert Kardashian, quien fue uno de los abogados del ex jugador de la NFL O. J. Simpson durante el juicio mediático, en el que fue acusado de dos homicidios en 1995.

Los rumores de una separación entre Kanye West y Kim Kardashian, surgieron a principios de enero pasado, después de que a través de redes sociales, Kim mostrará que el padre de sus hijos no pasó con ellos la Navidad ni las fiestas de año nuevo. El portal Page Six aseguró que la hermana de Kylie Jenner, pidió al rapero que se fuera de su casa y que pasará un tiempo en su rancho en Wyoming (estado del oeste de los Estados Unidos), para que pudieran vivir vidas separadas y arreglar las cosas en "silencio".

Asimismo se dio a conocer en enero pasado, que Kim Kardashian había contratado a la afamada abogada estadounidense Laura Wasser, conocida como la reina de los divorcios de Hollywood; años atrás representó a Kim en su divorcio de Kris Humphries. Entre otros de sus casos de divorcios, está el protagonizado por Brad Pitt y Angelina Jolie; la actriz la contrató para que llevará a cabo todos los trámites legales con respecto a su separación del actor.

Leer más: Kim Kardashian, esto es lo que le preocupa de su divorcio con Kanye West

Lauren Wasser consiguió "jugosos" acuerdos para Jennifer Gardner en su divorcio con Ben Affleck, para Ashton Kutcher tras su separación de Demi Moore, para Ryan Reynolds en su divorcio de Scarlett Johansson, para Melanie Griffith en su divorcio de Antonio Banderas), para Johnny Depp en su mediática separación de la actriz Amber Heard y otros más.