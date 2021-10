Estados Unidos.- Es inevitable pensar en la familia Kardashian-Jenner a la hora de hablar de moda y es que el mediático clan ha logrado imponer tendencia con cada uno de sus atuendos, así que lo nuevo no será una excepción, aunque no todos estén de acuerdo.

En las últimas semanas Kim Kardashian ha sorprendido a todos al comenzar a utilizar prendas de peluche, ya sea calzado, accesorios o blusas, lo que ha desatado un gran debate en Internet, sobre todo en quienes tienen buen gusto por la moda.

Y es que con esto, todo parece indicar que las próximas tendencias fuertes de moda para invierno y 2022 son los atuendos con peluche, lo que ha dejado bien en claro Kim, una de las mujeres que ha logrado imponer moda en diferentes ocasiones y logra causar impacto entre el público.

Recientemente, a través de Instagram, la socialité estadounidense, estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, compartió algunas fotografías luciendo unos gigantescos lentes negros de sol con peluche alrededor, dividiendo comentarios.

Kim Kardashian pone de moda las prendas de peluche y aseguran que salió de La Familia P. Luche

Para muchos una buena tendencia, para otros "basura", y es que no todos están contentos de que Kim Kardashian esté tratando de imponer tendencia con dicho estilo de ropa, pues aseguran que está "over the top" y hasta le dicen que fue sacada de La Familia P. Luche, el programa de Eugenio Derbez, claro, sus seguidores mexicanos.

Por ahora, será cuestión de esperar para saber qué es lo que se viene con respecto a las nuevas tendencias, pero Kim Kardashian nunca desatina, así que es muy probable que las prendas, calzado y accesorios de peluche sean el must have de la próxima temporada.