Estados Unidos.- Ya se sabe que para Kim Kardashian West los 40 son los nuevos 20, pues en más de una ocasión lo ha demostrado posando frente al lente de la cámara luciendo espectacular y sin ningún defecto, y ahora no ha sido la excepción, pese a mostrarse a plena luz del día, presumió su rostro sin ninguna imperfección y radiante, como siempre.

La estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, y también considerada como la hermana más famosa del clan Kardashian-Jenner, compartió algunas fotografías frente a la radiante luz del sol, una luz natural que deja al descubierto cualquier tipo de defecto en una persona, pero ella brilló como nunca.

Con un increíble outfit en tonalidades amarillas, compuesto por una blusa de manga larga de red con transparencias, una falda corta con estampado Animal Print de serpiente y unos increíbles aretes, la socialité lució de maravilla mientras terminaban de acomodarle el cabello.

Para su maquillaje, lució un estilo smokey eye, con colores cafés y labios en color piel, su cabello también lució fenomenal, pues lo dejó suelto, ondulado y compartido a la mitad luciendo espectacular, ya que ha optado por agregar algunas luces castañas que recuerdan al look que utilizó su hermana menor, Kylie Jenner, al cambiar de imagen hace algunos años.

Kim Kardashian posa frente a la luz del sol y luce radiante a los 40 años. Foto: Instagram

Casi cuatro millones de me gustas recibió la hermosa socialité en su publicación, así como comentarios llenos de cariño, amor y halagos por parte de sus fanáticos, seguidores, colegas de trabajo, amigos y hasta familiares, donde se destacaron comentarios de Kylie Jenner, Kris Jenner y Khloé Kardashian.

Como de costumbre la familia se apoya en cualquiera de sus proyectos y eso es lo que les ha ayudado a crecer tanto, en algunas ocasiones Kim ha enviado sets de maquillajes o perfumes a su madre y hermanas, así como Kylie, que siempre que lanza colecciones inéditas de sus productos les hace llegar con gran cariño un juego a cada una de las famosas.

Una vez más Kim Kardashian West vuelve a robarse las miradas de todos, aunque no es novedad ya que a donde sea que vaya o donde sea que se encuentre o haga algún movimiento, es el centro de atención. La socialité ha creado un gran imperio que la ha hecho convertirse en una de las famosa más ricas en el mundo, quien se desarrolla como empresaria, madre, amiga y esposa.

Actualmente Kim es una de las mujeres más relevantes de la industria del entretenimiento, continuando como la más reconocida entre sus hermanas Khloé y Kourtney, sin embargo, opacada en distintas ocasiones por Kylie Jenner, la más pequeña del famoso clan.

Su vida ha estado rodeada de un gran número de escándalos; ha estado casada en tres ocasiones, la primera con Damon Thomas de 2000 a 2004, la segunda con Kris Humphries en 2011, con quien sólo duró 72 días en matrimonio y la tercera con el rapero Kanye West, con quien sigue actualmente desde 2014, pero muy pronto esto podría terminar, debido a las diferencias que ya presenta la pareja.

La socialité actualmente tiene cuatro hijos con West, se trata de North, Saint, Chicago y Psalm, a quien también ha presentado en el programa con frecuencia y cuyos embarazos y partos han sido documentados para un episodio especial, normalmente el final de temporada. Asimismo, se ha hablado sin tabúes sobre los embarazos subrogados o de vientre de alquiler a los que ha tenido que acudir para tener a sus dos últimos descendientes.