Kim Kardashian presume lo mucho que ha crecido su hija con Kanye West

Cabe destacar que, en diferentes ocasiones, Kim ha externado el talento de su hija a la hora de combinar, elegir y estilizar atuendos, el cual probablemente heredó de su padre y, a muy corta edad, organiza los mejores atuendos con estilos a la moda, motivo por el cual es ella misma quien elige qué vestir y qué no.

Esta no es la primera vez que se deja ver en eventos recientes, también, North West , apareció en redes sociales durante la celebración de la boda de su tía Kourtney con el baterista Travis Barker, imponiendo moda con un vestido color negro que causó sensación .

Estados Unidos.- A pesar de querer mantener a sus pequeños alejados del ojo público, la socialité estadounidense, Kim Kardashian , reconoce lo mucho que ha crecido su hija North West , fruto de su amor con Kanye West , y ahora no para de presumirla en las redes sociales, evidenciando la gran relación que mantienen.

Gilberto Coronel Periodista Web

