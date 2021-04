Estados Unidos.- A pesar de que a la familia Kardashian-Jenner le gusta mantener la vida de sus miembros más pequeños un tanto privadas, Kim Kardashian ha revelado hace algunas horas algunas fotografías con sus cuatro pequeños, hijos también del rapero Kanye West.

A través de su perfil de Instagram, la socialité de 40 años de edad sorprendió a sus fans con una tierna foto familiar en la que evidencia lo mucho que sus dos hijas se parecen a ella y cómo uno de sus hijos es idéntico a Kanye, mientras el otro tiene parecido a su fallecido padre, el abogado Robert Kardashian.

En una de las fotografías posa con todos sus pequeñitos, vemos a Psalm West, el más pequeño, Chicago, Saint y North, curiosamente todos acomodados desde el más pequeño hasta el más grande, sus hijos tienen un añito, tres, cinco y siete, respectivamente.

Psalm, el más pequeño, tiene un enorme parecido con su padre Robert, incluso la familia lo ha reconocido en diversas ocasiones, mientras que Chicago es muy parecida a Kim, posteriormente vemos a Saint, quien es casi idéntico a su padre Kanye y finalmente está North, quien es muy parecida a Kim.

Kim Kardashian presume lo mucho que han crecido sus hijos

Tras la publicación, los elogios no se hicieron esperar en la sección de comentarios, muchos recordaron cómo fue que Kim comenzó a hacerse famosa y la manera en que siempre externaba sus ganas de convertirse en madre y formar una familia en Keeping up with the Kardashian y en lo que se ha convertido ahora.

Tal parece que la nueva generación del clan Kardashian-Jenner tiene todo un futuro por delante y está lista para comenzar a convertirse en el centro de atención dentro de pocos años, al igual que cada miembro de su familia lo ha logrado.

Los hijos de Kim Kardashian y Kanye West no son los únicos en el árbol genealógico de esta famosa familia, ya que la única que no tiene hijos es Kendall Jenner, aunque se desconoce cuándo decida iniciar una familia debido a que nunca lo ha externado en el reality show de la familia o públicamente.

Kourtney Kardashian, la mayor, tiene tres hijos con Scott Disick: Mason, Penelope y Reign. Kim Kardashian tiene cuatro hijos con Kanye West: North, Saint, Chicago y Psalm. Khloé Kardashian tiene una hija con el basquetbolista Tristan Thompson: True. Rob Kardashian tiene una hija con Blac Chyna: Dream. Y Kylie Jenner tiene una hija con Travis Scott: Stormi Webster.

