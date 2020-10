Kim Kardashian presume su traje de baño Burberry en redes

Kim Kardashian de 40 años de edad, una vez más deja en claro que la moda es parte de su vida, prueba de ello son las fotos que se toma cada que puede desde la comodidad de su recamara, donde modela todo tipo de prendas, de las más exclusivas casas de moda del mundo, es por eso que compartió su última adquisición.

Fue un traje de baño de la marca Burberry, la que compartió Kim Kardashian en Instagram, donde se ve demasiado coqueta posando para la cámara y de rodillas, dejando a sus fans con la boca abierta, pues la empresaria se miraba bellísima con dicho modelo el cual era en color azul.

La foto de Kim Kardashian alcanzó más de tres millones de likes, además de miles de comentarios donde le hicieron saber que es la reina de la moda, pues no es sorpresa que la guapa socialité porte lo último en ropa, que van desde sencillos leggins, hasta vestidos de noche especialmente confeccionados para ella, pues a Kim Kardashian le encanta resaltar en las pasarelas.

Por si fuera poco Kim Kardashian como amante de la moda siempre es invitada a las pasarelas de prestigio, por lo que es muy común verla en eventos de talla mundial como en Semana de la Moda, donde su asistencia por lo regular genera ruido, ya que muchos desean ver como llega vestida al evento.

Otra de las cosas por las que llama la atención Kim Kardashian es como se le ven los outfits a Kim Kardashian, ya que se le ve tremendo cuerpazo, donde sus curvas desatan la locura y es que es bien sabido que la fama de Kim Kardashian se debió gracias a la figura que tiene, además de haber empezado en el mundo de la farándula como asistente de Paris Hilton.

Además la socialité durante un tiempo tuvo su propia marca de moda junto a sus hermanas, con quienes empezó desde muy joven con dicho proyecto, pero al parecer Kim Kardashian decidió enfocarse en el mundo de maquillaje, donde le ha ido de maravilla.

Kim Kardashian muy guapa con su traje de baño Burberry/Instagram

Aunque muchos pensarían que Kim Kardashian es una mujer sin ninguna preocupación o problema, resulta todo lo contrario, pues hace unos meses su esposo Kanye West la puso en jaque, durante un mitin presidencial, donde el cantante aseguró que Kim Kardashian estuvo a punto de abortar cuando esperaba a su primera hija.

Tras darse a conocer la noticia, Kim Kardashian trató de mantener un perfil bajo, ya que la prensa americana estuvo buscándola para que hiciera alguna declaración, sobre lo que dijo su esposo Kanye West, pero ambos decidieron ocultarse por un tiempo, pues fue un gran escándalo.

Actualmente Kim Kardashian está enfocada en su carrera como empresaria, además de su carrera de leyes, la cual ha dado mucho de que hablar en Estados Unidos, ya que muchos critican la nueva faceta de Kim Kardashian, quien prefiere seguir adelante y es que para muchos Kim Kardashian quiere que su esposo Kanye West se quede con la presidencia del país., es por eso su compromiso con la carrera de leyes, pero muchos ciudadanos, ya se han quejado de dicho proyecto que quieren lograr los West Kardashian.

Otra de las cosas por las que Kim Kardashian ha decidido alejarse un poco del mundo del espectáculo como el fin de su serie Keeping Up with the Kardashians, es por que quiere darle otro giro a su vida, pues la famosa quiere enfocarse en algo más serio que mostrar su vida por medio de la pantalla chica, pues la ha mostrado durante bastantes años.