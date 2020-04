Kim Kardashian realiza tutorial de maquillaje y su hija estropea todo

Kim Kardashian al igual que otras celebridades esté llevando de la mejor manera su cuarentena pues no quiere contagiarse de coronavirus (Covid-19) por lo que se la pasa muy bien en la comodidad de su casa pues lo demuestra en sus redes sociales, aunque no le va del todo bien.

Y es que Kim quiso entretener a sus fans por medio de un tutorial de maquillaje, pero al querer verse profesional resultó todo lo contrario pues su hija mayor North West interrumpió el video.

En la grabación la cual le dio la vuelta al mundo se puede ver a Kim escondida en uno de los cuartos de invitados que tiene en su lujosa casa, pero North la encuentra por lo que le pide muy amable que no la interrumpa, pero a la menor no le importó estropear el trabajo de su mamá.

Kim le pidió a North varias veces que dejara a su mamá sola para hacer su tutorial pues quería divertirse, por lo que la pequeña decide irse y dejar a la socialité quien se mostró feliz, ya que su maquillaje quedó espectacular.

"Por cosas como esas es que no voy a tener hijos", "Estos videos me recuerdan lo importante de la pastilla anticonceptiva", "Hasta Kim no soporta ya a sus hijos", le escribieron los internautas a la esposa de Kanye West.

