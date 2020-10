Kim Kardashian recibe con éxito y gran belleza sus 40 años

Estados Unidos.- Con una carrera llena de éxitos, polémicas y una belleza inigualable, Kim Kardashian West llega este 21 de octubre a los 40 años de edad y se encuentra en su mejor momento. Nacida como Kimberly Noel Kardashian, un 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en el seno de una importante familia del país y es ahora una de las mujeres más influyentes en el mundo en distintos aspectos como el emprendimiento, la moda y el maquillaje, sin olvidar que se ha preparado para ser una muy buena abogada al igual que su padre, el reconocido Robert Kardashian.

Las redes sociales se han inundado de fotografías y videos de la socialité, pues, tanto fanáticos como familiares y personas del medio artístico, no han perdido la oportunidad de celebrar y enviar sus mejores deseos y felicitaciones de cumpleaños para la hermana favorita del clan Kardashian-Jenner hoy que ha cumplido sus cuatro décadas y sin duda está en el mejor momento de su vida, pese a las diferencias que tiene con su esposo, el rapero Kanye West.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su familia el día de ayer pasó un emotivo día en el campo, previo al cumpleaños de la socialité y las vimos vistiendo atuendos muy vaqueros, las fotografías fueron compartidas por Kim en su cuenta de Instagram y detalló en la descripción que es "su lugar feliz". En las instantáneas vemos a Kendall Jenner, Khloé Kardashian, Penelope y Mason Disick, Kim, Kourtney Kardashian, Kris Jenner y Corey Gamble, la pareja de su madre.

Mira lo hermosa que es Kim Kardashian a los cuarenta años de edad. Foto: Instagram

Mientras que su familia ha compartido algunos videos y fotografías para conmemorar esta fecha tan especial en la que nació, un día como hoy, un ícono de la moda e influencia del mundo. Kourtney recordó el intro de la serie "Kourtney & Kim take New York", reality que protagonizó junto a su hermana. Kris Jenner, por su lado, fue quien abrió su corazón para felicitar a su hija y le dedicó un emotivo mensaje con fotografías de su infancia.

La emotiva felicitación de Kris Jenner para Kim Kardashian por sus cuarenta años de edad. Foto: Instagram

Feliz cumpleaños a mi Kimberly!!! Eres un alma tan hermosa y un ser humano increíble ... Doy gracias a Dios todos los días por ti y por elegirme para ser tu mamá ... eres la hija, mamá, esposa, hermana, tía y amiga más increíble y haces todos nos sentimos tan especiales y amados. Gracias por estar siempre ahí para nosotros y por cada precioso momento y recuerdo que hacemos. Te amo tanto, es imposible medirlo y estoy muy orgulloso de todo lo que haces. Eres mi dulce y hermosa niña por dentro y por fuera, @kimkardashian", escribió la matriarca.

Aunque sus hermanas; Khloé, Kendall y Kylie no se han pronunciado sobre el tema, seguramente pronto tendremos algunas imágenes, videos y emotivas palabras para conmemorar este día tan especial en sus vidas, pues gracias a ella es que la familia es lo que es ahora tras haber firmado para el reality show Keeping up with the Kardashians, que en un principio estaba enfocado para ser sobre la vida de Kim y terminó documentando cada paso sobre esta inmensa y mediática familia.

La vida de Kim ha estado rodeada de un gran número de escándalos. Ha estado casada en tres ocasiones, la primera con Damon Thomas de 2000 a 2004, la segunda con Kris Humphries en 2011, con quien sólo duró 72 días en matrimonio y la tercera con el rapero Kanye West, con quien sigue actualmente desde 2014, pero muy pronto esto podría terminar, debido a las diferencias que ya presenta la pareja.

La socialité tiene cuatro hijos con West, se trata de North, Saint, Chicago y Psalm, a quien también ha presentado en el programa con frecuencia y cuyos embarazos y partos han sido documentados para un episodio especial, normalmente el final de temporada. Asimismo, se ha hablado sin tabúes sobre los embarazos subrogados o de vientre de alquiler a los que ha tenido que acudir para tener a sus dos últimos descendientes.

Los bellos hijos de Kim Kardashian y Kanye West; Psalm, North, Chicago y Saint West. Foto: Instagram

Actualmente Kim Kardashian West es una de las mujeres más relevantes de la industria del entretenimiento, continuando como la más reconocida entre sus hermanas Khloé y Kourtney, sin embargo, opacada en distintas ocasiones por Kylie Jenner, la más pequeña del famoso clan.

A lo largo de veinte temporadas de su reality show tuvimos la oportunidad de ver cada uno de los cambios que todas las implicadas se realizaban, estéticamente hablando, pues a ella la pudimos ver reafirmándose el pecho, presumiendo implantes de glúteo, mostrando una cintura mucho más marcada y luciendo más joven que nunca con sus cambios faciales como rinoplastia, bichectomía, rellenos y botox.

Kim Kardashian es actualmente una de las mujeres más influyentes del mundo. Foto: Instagram

Datos curiosos sobre Kim Kardashian

1.- Además de ser una mujer transparente en la televisión, Kim Kardashian es actriz, bailarina y cantante, pues ha participado en distintos filmes y series de invitada y participó en una temporada del reality show de talentos "Dancing with the stars". Además, probó su futuro en la música con el sencillo 'Jam (turn it up)', pero esto fue sólo en experimento que jamás retomó.

Desde 2007 se ha plasmado la vida de esta mediática familia y hasta 2021 dejará de ser documentada. Foto: Instagram

2.- Kim se ha casado tres veces; su primer matrimonio fue con el productor musical Dean Thomas, con quien se casó cuanto tenía 19 años y se divorció tres años después. En 2011 se comprometió con el jugador de baloncesto Kris Humphries y tras pasar por el altar, se divorció después de 72 días de casada. En 2014 se casó con Kanye West y tuvo cuatro hijos y, aunque las cosas no han ido de lo mejor en los últimos meses, ella está dispuesta a ayudarlo para seguir con su relación. Otra de las relaciones que tuvo fue con el sobrino de Michael Jackson, Tito Joe Jackson, cuando ella tenía apenas 14 años de edad.

3.- Es la fan número uno de Elizabeth Taylor y tiene varios objetos que algún día le pertenecieron, incluso, hace varios años la socialité llegó a pensar en comprar la casa que era de la estrella, pero resultó que era muy pequeña para ella.

4.- La rutina diaria de maquillaje y peinado de Kim dura aproximadamente una hora y media, pero cuando se trata de magnos eventos o días en los que necesita verse de lo mejor, pueden llegar a durar muchas más horas, se dice que para la MET Gala, la estrella de Keeping up with the Kardashians duró más de cuatro horas alistándose.

5.- En 2015, la mujer más influyente del mundo, lanzó un libro titulado "Selfish", el cual contiene una muestra de alrededor de 2000 selfies que la socialité se ha tomado a lo largo de los años y en donde incluyó icónicos momentos jamás antes vistos plasmados en fotografías, como la vez que una de sus hermanas iba a la cárcel y ella en el camino al lugar estaba tomándose fotografías, de ahí surge la icónica escena donde Kris le dice "Kim, deja de tomarte fotografías, tu hermana irá a la cárcel".