Estados Unidos.- La influencer y figura de la televisión estadounidense, Larsa Pippen, quien en el pasado fue una de las mejores amigas de Kim Kardashian, dio a entender en una reciente entrevista con Hollywood Raw que su amistad con la socialité había terminado por culpa de Kanye West, pues le habría lavado el cerebro a toda la familia Kardashian-Jenner en su contra.

Según Larsa, estaba harta de que el rapero le llamara constantemente para contarle sobre sus problemas y que cuando le puso un alto él se molestó. A lo mejor todo esto ocurrió porque lo bloqueé, pero es que ya no podía seguir soportando sus llamadas. Estaba agotada. Obviamente le molestó, así que optó decir cosas negativas sobre mí", contó Larsa.

Sobre el tema, una fuente le dijo a E! News que Kim Kardashian y toda tu familia creen que Larsa, ex del deportista Scottie Pippen, está aprovechándose de su fama para seguir vigente en el medio del entretenimiento.

Creen que está tratando de mantenerse vigente y a Kim no le gustaron las acusaciones sobre Kanye. La familia es muy protectora de sus integrantes y todos sienten que ella violó su privacidad al dar detalles al público", contó la fuente.

Kim Kardashian responde a las acusaciones de Larsa Pippen sobre Kanye West. Foto: Instagram

Además, agregó que desde hace algún tiempo no confían en Larsa, ni sus intenciones, pues la descubrieron hablando a sus espaldas y eso fue demasiado. Todos creen que "es energía tóxica", aunque Kim tenga una debilidad de ella debido a que pasaron por muchas cosas juntas.

Otra de las personas que también ha sido afectada ante las revelaciones de Larsa ha sido Khloé Kardashian, quien, según informes actuales, ha regresado con Tristan Thompson, sosteniendo ahora una relación para el bien de ambos y sin engaños, sin embargo, la estrella ha dado a conocer que salió con el jugador de los Cleveland Cavaliers, quien salió con él antes de Khloé.

Durante una entrevista en el podcast "Hollywood Raw", Larsa reveló que sostuvo un romance con el jugador de basquetbol antes de que saliera con la empresaria en 2016. "Estaba viendo a Tristan antes que a Khloé. Antes de que Khloé o cualquiera de ellos supiera que existía", comentó. "Lo estaba viendo, lo hice venir a Los Ángeles, llevé a una fiesta que Kim [Kardashian] tuvo. Le presenté a todos", confesó.

Larsa Pippen asegura que anduvo con Tristan Thompson antes de Khloé. Foto: Instagram

Cabe mencionar que Larsa Pippen sigue legalmente casada con la estrella de la NBA, Scottie Pippen, aunque han pasado dos años desde que su relación terminó en 2018 cuando ella solicitó el divorcio.

La rubia dijo que, poco después de llevar a Thompson a la fiesta de Kim Kardashian, ahora de 40 años de edad, él comenzó a perseguir a Khloé y luego, después de una semana o diez días más tarde, comenzó a ver a Khloé, pero ella detalla que no tiene ni un poco de rencor hacia la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians.