Kim Kardashian resume el 2020 en una foto

Estados Unidos.- Si te dieran a escoger una foto que resumiera todo el 2020, ¿cuál elegirías? Sin duda, aunque este ha sido un año muy atípico, la tarea de escoger una sola foto siempre será difícil, ya que es sumamente complicado que en un solo momento captado bajo el lente de un aparato se puedan reflejar todas las cosas que se han vivido durante los 365 días del año. Sin embargo, parece que hay personas a las que se les facilita saber cuál es el momento exacto que resume todo 2020. Una de estas personas es la socialité Kim Kardashian, quien compartió una foto que para ella es el retrato perfecto de este rarísimo año.

La protagonista de Keeping Up with the Kardashians compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en donde se le puede ver a ella, a su hija mayor con Kanye West, North West, su prima y la hija de Kourtney Kardashian, Penelope Disick y una de sus amigas. La imagen es toda una obra de arte cómica ¡No te la puedes perder!

En la imagen su primogénita con el cantante de "I Miss the Old Kanye / I Love Kanye" aparece con una diadema de hojas mientras esta siendo golpeada por Penélope, la cual está vestida con un top con estampado del imponente leopardo. Las dos niñas se ven inquietas y angustiadas ¡A saber qué es lo que les pasa!. Kim Kardashian subtituló la foto escribiendo "2020 as a photo" seguido de un emoticón de carita riendo.

Es cierto que desconocemos por completo el contexto y las circunstancias de esta cómica, icónica y divertida fotografía, pero eso no nos impide echarnos unas buenas carcajadas con las caras de las dos niñas que para la actriz de Drop Dead Diva fue la foto que representa el 2020, por lo que podemos intuir que aunque no ha sido el mejor año, Kim se lo toma con mucho optimismo ¡Bien por ella!

Kim Kardashian en el caso del ex jugador de la NFL acusado de asesinato

Kim Kardashian ha demostrado en múltiples y reiteradas ocasiones que es muy buena desempeñando diversas facetas de su vida. Ya sea como mamá, como modelo, como empresario o esposa, la cantante de "Jam (Turn It Up)" muestra sus buenas cualidades y su capacidad de comprometerse con todo aquello que ama o que le apasiona.

Una de las facetas que más relumbra en Kardashian es, sin duda alguna, la de abogada. Su caso de éxito más sonado es el de Alice Marie Johnson, activista a la que se le había inculpado de tráfico de sustancias nocivas para la salud y quien llevaba presa desde 1996 y fue era completamente exculpada este mismo año por el aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora, de acuerdo con información de TMZ, la socialité de 40 años podría intervenir en el caso de Julius Jones, un ex jugador de fútbol americano acusado de matar a un comerciante blanco y quien actualmente se encuentra luchando con todas sus fuerzas para evitar ser ejecutado.

El caso de Julius Jones, ha sido por demás uno de los más controvertidos por años, ya que desde que se le acusó, debido al testimonio de la hermana de Paul Howell, Megan Tobey, quien declaró que el perpetuador de la muerte de su hermano había sido un joven negro con camisa blanca, se advirtió que la detención del hombre de 39 años se trataba de un caso de discriminación racial.