Kim Kardashian revela que comería hasta heces fecales si eso la mantuviera joven

Estados Unidos.- Considerada como una de las mujeres más hermosas de todo el mundo, la socialité estadounidense Kim Kardashian ha dejado con la boca abierta a todos luego de revelar de lo que sería capaz para mantenerse con una apariencia juvenil, desatando todo tipo de reacciones.

Aunque a sus 41 años de edad, la empresaria estadounidense luce como una jovencita, restándole 20 años a su edad, reveló que sería capaz hasta de comer heces fecales si eso la mantuviera joven, de acuerdo con una publicación de The New York Times.

La afirmación llegó luego de su entrevista con el medio al ser cuestionada sobre qué sería capaz de hacer con la intención de lucir siempre joven, la artista no la pensó dos veces e hizo una confesión que ha dado bastante sobre qué hablar, pues nadie se lo esperaba.

"Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo", externó la estrella del reality show de The Kardashians de Hulu.

De inmediato, usuarios de Internet respondieron a su confesión, desatando todo tipo de comentarios en redes sociales, donde, incluso, algunos creen que es algo que ya ha intentado, pues les pareció curioso que sea lo primero que venga a su mente al hablar sobre el tema.

Kim Kardashian revela que sólo buscaba divertirse con Pete Davidson

En el último episodio del programa The Kardashians, que sigue a detalle la vida de la polémica y mediática familia, Kim Kardashian sorprendió al revelar sus intenciones con el comediante Pete Davidson, explicando que sólo buscaba sexo antes de enamorarse de él, pues había escuchado sobre su "big d*ck energy".

Entre risas, la socialité, perteneciente al clan Kardashian-Jenner, se dijo feliz al lado de su nuevo novio, quien es varios años menor que ella, incluso, confesó que ha tenido el mejor sexo de su vida a su lado.

Te recomendamos leer: