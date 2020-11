Kim Kardashian se convierte en una hermosa Reina del Hielo con un fascinante atuendo

Estados Unidos.- Kim Kardashian, la hermana más famosa del clan Kardashian-Jenner y protagonista del reality show Keeping up with the Kardashians, deleitó una vez a sus millones de seguidores, esta vez al presentar su nueva colección de maquillaje en una edición especial navideña, que al igual que su hermana menor, Kylie Jenner, figura como las favoritas del momento.

La hermosa empresaria de cuarenta años de edad dejó a todos encantados al posar como si fuera una Reina de Hielo en un coqueto atuendo compuesto por un body en color blanco con manga larga y botas over size en color plateado que sin duda fueron uno de los grandes protagonistas de esta fotografía, sin dejar de lado que presumió unas largas trenzas y una belleza sin comparación.

Kim Kardashian, quien lleva el apellido West gracias a su esposo Kanye West, dejó al descubierto sus envidiables piernas con el body entallado en color blanco que lució sobre la nieve y presumió un rostro angelical si ningún tipo de arrugas o manchas, ya que como muchos saben, la estrella se ha mantenido al cuidado de su apariencia y su piel.

Esta publicación ya tiene más de un millón y medio de me gustas, así como miles de comentarios en los que halagan su belleza y curvilínea figura, además, incluyó un adelanto de lo que ha preparado, algunos labiales, sombras, lápices de colores para labios y rubores que ya están siendo buscados por todos, pero sólo pueden ser adquiridos en su página de belleza oficial KKW Beauty.

Previo a estas fotografías compartió un video en el que mostró su gran emoción por lanzar una colección navideña este año, la cual tituló "Crystallized Collection" y para que posó en otro atuendo de dos piezas; una blusa y falda en color plateado y con brillos que plasmó por completo su estilo juvenil y elegante.

"Justo a tiempo para las vacaciones, estoy muy emocionado de anunciar la colección cristalizada @kkwbeauty. Esta colección incluye nuevos Blush Duos compactos, una paleta de 10 bandejas en tonos mate y brillantes, además de un nuevo juego de delineadores de labios de 8 piezas y 5 piezas Set Mini Brillo. Quería que nuestra colección navideña de este año fuera perfecta tanto para regalar como para uso personal, por lo que incluimos polvos compactos y nuevos mini juegos de labios", compartió para la primera publicación.

Mientras que para a segunda escribió: "Quería que nuestra colección navideña de este año fuera perfecta tanto para regalar como para uso personal, así que incluimos polvos compactos y nuevos mini juegos de labios. Durante las vacaciones, me encanta divertirme más con mi apariencia, por lo que nuestra paleta de sombras de ojos y los dúos de rubores tienen tonos mate y brillantes en una variedad de colores versátiles y complementarios. ¡Hay tantas formas diferentes de llevar esta colección y no puedo esperar a ver qué looks crearán nuestros clientes con ella!".

Eso no lo es todo, como una señal de que es una mujer muy trabajadora y siempre a la vanguardia, Kim anunció con motivo de su tercer aniversario tres nuevas fragancias para una línea titulada Crystal Collection, donde incluye Crystal Peach, Crystal Rose y Crystal Vanilla.

La línea The Crystal Collection para Kim: "sigue siendo uno de mis favoritos y no puedo esperar a que experimentes tres nuevos aromas de Crystal en nuestras populares botellas de 30 ml, ¡justo a tiempo para las vacaciones!".