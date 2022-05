Kim Kardashian se deja ver muy cariñosa con su novio Pete Davidson en Instagram

Estados Unidos.- Una gran polémica atravesó la socialité estadounidense Kim Kardashian, luego de que se diera a conocer que mantenía una relación amorosa con el comediante estadounidense Pete Davidson, esto tras confirmar su separación del rapero Kanye West.

Kim prefirió mantener un tanto privada su relación, alejada de los medios de comunicación, sin embargo, luego decidió que era el momento de darla a conocer al público, así que poco a poco fue dejándose ver al lado de su novio, aunque evitando besos y de más acciones románticas, hasta ahora.

Recientemente, la hermana del clan Kardashian-Jenner sorprendió a todos al dejarse ver de lo más cariñosa con su novio, quien es varios años menor que ella, desatando todo tipo de reacciones, pues es la primera vez que se dejan ver de dicha manera.

Fue a través de su perfil de Instagram, en donde se le vio en video plantándole un beso en los labios a Pete Davidson, de 28 años, demostrando que están en el mejor momento de su relación y disfrutan al máximo de la compañía mutua.

Kim Kardashian, de 41 años, desató un escándalo al destapar su relación, pues muchos señalaron la gran diferencia de edad entre ambos, pero esto no ha sido un impedimento para que la pareja goce de su amor y han dejado en claro que nada ni nadie los limitará a hacerlo.

Cabe destacar que, como era de esperarse, quien no está nada contento con la relación de Kim es Kanye West, su ex esposo y el padre de sus cuatro hijos, y es que el rapero hizo de todo para recuperar a su ahora ex esposa, pero no lo logró.

Por otro lado, la familia más popular dentro del mundo del entretenimiento sí que está contenta de tener a Pete a su lado, pues, aseguran, que ha hecho muy feliz a la integrante del clan Kardashian-Jenner y esto lo agradecen, principalmente luego de los turbios momentos que atravesó tras su separación.

