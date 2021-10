Kim Kardashian se inspira en icónico look que usó Thalía en los noventa

No cabe duda que Thalía de 50 años de edad es una mujer que impone moda desde la década de los noventa y es que Kim Kardashian de 40 años de edad usó un look idéntico al que ella usó en una presentación.

Incluso la cantante mexicana etiquetó a la marca Balenciaga para dejarles bien claro que ella siempre ha sido un autentico icono de moda desde que empezó su carrera.

Para quienes desean saber para que evento se puso Kim Kardashian el atuendo rosa fucsia fue en el after party del programa Saturday Night Live.

Otra de las cosas que llamó la atención fue el cabello de Kim Kardashian el cual lució totalmente suelto dándole ese toque sensual que siempre la ha caracterizado.

Thalía deja en claro que es la reina de la moda/Instagram

En cuanto a los fans de Thalía de inmediato reaccionaron a la comparación que hizo con el vestuario de Kim Kardashian el cual le queda increíble a las dos famosas.

"A mi gusto, el abrigo de osos de peluche ha sido de lo más increíble que has usado", "Cuando vi la foto de Kim me acordé inmediatamente de ese look de Thalía en los 90s…siempre a la vanguardia mi Thali", escriben los usuarios.

Cabe mencionar que desde hace años Thalía se codea con las grandes figuras de Hollywood, pues como muchos ya lo saben es esposa del empresario Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos.

