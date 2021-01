Kim Kardashian se pone juguetona en el baño para celebrar sus 200 millones en Instagram

Este fin de semana la socialité estadounidense Kim Kardashian llegó a los 200 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, siendo una de las hermanas del Clan Kardashian-Jenner con más followers en dicha red social. Para celebrar publicó una selfie que se tomó en el baño de su hogar, donde posa ante la cámara de una manera muy juguetona.

En dicha selfie Kim Kardashian luce su abdomen plano y el outfit que usó, remarcó a la perfección sus famosas y prominentes curvas. "Pequeña selfie en el baño", escribió la esposa del rapero Kanye West en el post en su feed de Instagram, imagen que en menos de una hora superó el millón de likes. Además de su pose juguetona, la hermana de la multimillonaria empresaria Kylie Jenner, manda una beso de trompa a sus millones de seguidores.

"Eres muy hermosa", "preciosa ❤️", "mi reina", "la reina de las selfies", "omg Kim", "tan irreal", "eres mía para siempre", "ha pasado mucho tiempo desde que publicó una selfie, la reina ha vuelto", "el 2021 te queda bien nena", son algunos de los comentarios que recibió la hija de la momager Kris Jenner en su post.

Asimismo en otra publicación que hizo luciendo el mismo atuendo, agradeció por los 200 millones de seguidores: "200 mil, muchas gracias por el amor".

Recientemente Kim Kardashian celebró también el cumpleaños número tres de su adorable hija Chicago West, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West, de quien supuestamente se estaría divorciando. Junto a una fotografía de su hija donde luce como toda una princesa, la empresaria de 40 años de edad manifestó:

"¡Mi princesa hoy tienes tres! Tienes la vocecita más dulce que pude escuchar en todo el día, traes tanta magia a todas nuestras vidas, mi corazón está tan lleno que me elegiste para ser tu mamá, no puedo esperar para celebrarte con slime y LOL Dolls hoy. feliz cumpleaños Chicago".

Por otra parte, la familia Kardashian-Jenner terminó de grabar lo que será la temporada final de "Keeping up with the Kardashians", reality show que llega a su fin este 2021 después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados. A través de un comunicado Kim Kardashian manifestó que con gran pesar habían tomado la difícil decisión como familia de despedirse de este show de televisión que las dio a conocer.

"Estamos más que agradecidas con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos, siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino", señaló la hermana de la modelo Kendall Jenner.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en que será estrenada la temporada final, solo se sabe que será este 2021. Kim Kardashian reconoció que sin "Keeping up with The Kardashians" no estaría donde está el día de hoy, resaltando su agradecimiento "con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles, este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda, con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre".