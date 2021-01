Kim Kardashian se viste como en los años noventa y es la sensación en redes

Estados Unidos. La socialité Kim Kardashian, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, se convierte en la sensación en redes sociales tras mostrarse cómo quedó al vestirse como una chava de los años noventa. No cabe duda que con cualquier look y outfit Kim luce bellísima y como prueba, la apariencia citada.

Kim Kardashian llenó de nostalgia y emoción a sus seguidores al retroceder tres décadas y lucir como lo hacía una joven en aquellos años, vestida a la moda, y se disfrazó de Baby Spice (Emma Bunton) en la mejor época del grupo musical hoy desaparecido Spice Girls.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Kim Kardashian. Foto Instagram

Según puede verse en la imagen que Kim coloca en su cuenta personal de Instagram, pudo imitar cada detalle del estilo que usaba la famosa cantante en los años noventa. Porta el pelo lacio con dos mini colitas altas y dos mechones sueltos y como maquillaje usó sombras, labios nude y varias capas de máscara.

En cuanto al vestuario, Kim optó por un top strapless de piel de víbora café que combinó con una mini falda azul del mismo acabado, y como era de esperarse, los seguidores en redes de la famosa socialité estadounidense se pusieron nostálgicos y en sus comentarios le hacen ver que se parece a sus hijas North y Chicago.

Leer más: Kim Kardashian celebra 200 millones en Instagram

Kardashian comenzó a llamar la atención a principios de los años 2000, cuando ya figuraba en portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton, además apareció varias veces en el reality The Simple Life, entre 2003 y2007, el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Y su fama creció desde 2007, cuando apareció en el reality show de E! llamado Keeping Up with the Kardashians y luego se convirtió en empresaria al lanzar varios perfumes y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. Ha aparcido en muchas portadas de revistas importantes de moda en el mundo y es considerada una de las empresarias más jóvenes y exitosas que hay en el mundo actualmente.

Foto de Instagram

Actualmente su nombre suena en todas partes, ya que se encuentra en proceso de divorcio del también empresario y cantante Kanye West. Ambos formaban una de las parejas más famosas y poderosas de Hollywood, sin embargo se han negado a dar declaraciones acerca del tema. Son padres de cuatro hijos: North, de 7 años, Chicago, que cumple 3 este viernes, Saint, de 5, y Psalm, de 2.

Días atrás, una fuente informó a People que Kim está sumamente preocupada porque no sabe cómo tomarán sus hijos la separación de sus padres, quienes han estado en matrimonio pocomás de cuatro años. “Son muy importantes para ella y le preocupa cómo será una separación definitiva para ellos", expresa.

El matrimonio de Kim y Kanye parece que no tiene remedio, puesto que ella ha superado el caos de Kanye, y en este punto solo quiere concentrarse en los niños y en su propia vida, quiere sus hijos tengan una gran relación con Kanye, simplemente no quiere estar casada ya con él", revela la fuente también a People.

Los rumores entre la separación de Kim con Kanye se dieron durante 2020, sobre todo cuando él anunció que quería ser presidente de Estados Unidos. Kanye es empresario, músico y cantante, y ha estado en los ojos del mundo por eso y también porque padece un trastorno bipolar, se ha informado en distintos portales de noticias.

Leer más: Kim Kardashian luce piernas de envidia en medias transparentes

Y a pesar de que se avecina el divorcio entre ambas personalidades de Estados Unidos, Kim y Kanye comparten una lujosa mansión en Calabasas, que ha sido su hogar en Los Ángeles, California, Estados Unidos, desde 2017, y la están remodelando. El valor de la misma asciende ya a unos 30 millones de dólares, según la prensa internacional.