Kim Kardashian se vuelve una vaquerita sexy en la playa

Estados Unidos.- De regreso en su isla favorita en el mundo, la socialité Kim Kardashian lució sus atributos sin ninguna pena, mientras llevaba un traje de baño en un tono nude y un sombrero vaquero que la hizo arrasar en Instagram.

A través de su perfil oficial en la plataforma de fotografías y videos, la empresaria, dueña el imperio KKW Beauty, publicó algunas imágenes en las que se le aprecia luciendo sus atributos desde la playa, un lugar de ubicación desconocida, pero de hermosas aguas cristalinas y tonos turquesa.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians vuelve a sorprender a todo el mundo con sus tremendas curvas y es que después de dos hijos ha logrado mantener una figura de impacto, que a los 40 años pocas mujeres pueden presumir.

Fueron más de un millón y 800 mil me gustas los que logró juntar Kimberly Kardashian con su publicación, así como un gran número de comentarios en los que elogian su belleza y gran personalidad, pues la empresaria se ha destacado como una mujer inteligente y carismática dentro del mundo del entretenimiento.

Entre comentarios, muchos de sus seguidores le cuestionaron si la isla privada la había comprado, ya que no es la primera vez que se refiere al tema y diversos medios estadounidenses escribieron al respecto, asegurando que recientemente se había hecho de un paraíso natural con una ubicación exclusiva.

Esto podría ser una noticia muy acertada de los medios de comunicación, ya que, como se recordará, Kim Kardashian se volvió billonaria recientemente gracias a los ingresos que le genera su reality show de más de veinte temporadas, diferentes colaboraciones con otras marcas y sus propias compañías de moda, maquillaje y belleza, aunque ella no se ha referido al tema.