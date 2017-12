Kim Kardashian sorprende con nuevo outfit y curvilinea

En días pasados, la socialité Kim Kardashian se ha lucido con atuendos un poco peculiares en los que parece combinar un estilo sport con lo glamouroso.

Las polémicas combinaciones van desde: leggins largos o cortos con zapatillas o abrigos y accesorios glamourosos.

En su cuenta de Instagram, la famosa socialité ha revelado más de una vez que los atuendos pertenecen a la marca YEEZY de Adidas.

Las telas tipo spandex, los tops y los colores neutros dan este tipo de atuendos una vista como si se tratara de algún outfit deportivo.

Algunos sitios de moda en Estados Unidos indican que los atuendos con los que impacta Kim podrían tratarse de diseños creados por su propio marido Kanye West.

Y es que el rapero ha colaborado últimamente con Adidas para crear la línea de zapatos deportivos YEEZY Boost 350 V2.

Si hay algo en lo que es buena la celebrity de 37 años, Kim Kardashian, es en hacer alarde de su sensual figura y esto lo dejó claro en un solo día al lucir los looks deportivos más sexys y cargados de glamour.

En el transcurso de 24 horas, la estrella del reality show 'Keeping Up With the Kardashian' fue vista con al menos siete atuendos diferentes mientras recorría diferentes puntos en Los Ángeles, California, y con cada estilo, Kim no perdió oportunidad para presumir su tonificado cuerpo.

No es sorpresa que la socialité cambie constantemente su forma de vestir, pero en los últimos días ha buscado distinguirse con atuendos que combinan los estilos de glamour y deportivo, toda vez que fusionó prendas como leggins y tops cortos, con faldas, abrigos, zapatillas y/o botines, predominando los colores neutros como gris o caqui.

Según publicó la misma celebrity en su cuenta de Instagram, las prendas por las que últimamente se ha decantado pertenecen a la marca YEEZY de Adidas, lo que hace pensar que podría ser un adelanto de la nueva temporada de la misma.

Con anterioridad, Kim ya había presumido su curvilinea figura con atuendos similares, los cuales también atribuyó a YEEZY.

Aunque no está confirmado, es probable que la vestimenta con la que se ha visto últimamente a Kardashian haya sido diseñada por su propio marido, Kanye West, quien colabora en la marca.

Hasta ahora, con la colaboración Kanye, Adidas Originals lanzó a nivel global la línea YEEZY Boost 350 V2, zapatillas deportivas que utilizan la tecnología BOOS para crear una suela duradera, resistente a golpes y receptiva.