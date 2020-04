Kim Kardashian sorprende por cómo vestía hace 24 años

La empresaria y socialité Kim Kardashian sorprende en Instagram al mostrar un imagen suya en la que muestra cómo se veía hace más de dos décadas, en el día de su graduación.

Kim Kardashian publica una fotografía del recuerdo, la cual le es celebrada por muchos de sus fans, pero criticada por otros. Vestía a la moda en ese entonces, pero actualmente no le favorece el atuendo, citan varios de sus fans.

La imagen que Kim Kardashian coloca en sus redes sociales corresponde a 1996 y deja en claro que físicamente ha cambiado muchísimo.

Kim no deja de sorprender a sus fans con diferentes fotografías de ella y ahora lo hace con una de su pasado, cuando tenía 16 años de edad y con la que maravilla a muchos.

La bella socialité ha estado presente en miles de alfombras rojas y eventos públicos y privados y en ellos siempre deja huella de su arrolladora belleza y personalidad.

Kimberly Noel Kardashian es el nombre completo de Kim y es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos; su fama se desató a partir de enero de 2011 con el estreno del reality show Kourtney and Kim Take New York, el cual compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

