Kim Kardashian tiene maquillista y peinador personal para su hija North de 7 años

Estados Unidos.- En diferentes ocasiones las hermanas Kardashian-Jenner han probado que cuando se trata de darles lo mejor a sus hijos no escatiman en gastos y Kim Kardashian lo ha confirmado una vez más mostrando que a su hija North West de 7 años de edad le tiene un maquillista y peinador personal.

La hermana del medio del mediático clan Kardashian-Jenner sorprendió a todos sus seguidores hace algunas semanas al compartir que su hija North, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West, le tiene a dos profesionales a su mando para que la peinen y arreglen como ella guste, algo de lo que pocos pueden gozar.

Resulta que en su perfil de Instagram, la socialité de 40 años de edad compartió unas fotografías en donde vemos a Northy siendo arreglada por los trabajadores de su madre, uno la peina y otro le pone un poco de maquillaje en el rostro, acción que dejó sin comentarios a sus millones de seguidores en la plataforma de fotografías y videos.

Por su puesto, North se ve muy contenta, pues al igual que su madre y sus tías, ha sido una mujer que siempre se ha interesado en el mundo del maquillaje y la moda, a diferencia de otras niñas de su edad. Kim ha comentado en distintas ocasiones que a su hija le gusta meterse en su clóset, medirse su ropa, calzado y accesorios y colocarse un poco de su maquillaje.

"Mi hermosa, dulce e inteligente bebé. Me encanta jugar contigo a vestirnos", coloca Kim en la descripción de la publicación en la que vemos el look de su hija; dos molotes pequeños en la parte delantera de su cabeza y el cabello suelto con ondas naturales, así como un poco de brillo para su rostro, vistiendo un atuendo completamente de peluche en color gris.

Más de seis millones y medio fueron los me gustas de estas fotografías y las reacciones no se hicieron esperar, aunque muchos desaprobaron que a socialité permita a su hija sentirse como una adolescente, otros afirman que será una de las más importantes figuras de la moda y el mundo del espectáculo al igual que su madre y sus exitosas tías.

Sobre la nueva generación de esta mediática familia se espera mucho, algunas personas están impacientes por ver crecer a todos los pequeñitos, tal y como hasta ahora lo han hecho, y saber qué talentos han heredado de la familia, esperan que los hijos de Kim se conviertan en expertos de moda, los de Kourtney en empresas y la hija de Kylie una máster del maquillaje.

El futuro está cada vez más cerca y cada vez más van creciendo los pequeñitos de esta familia, a quienes pronto dejaremos de ver en la pantalla chica, ya que este año se termina de manera oficial el programa Keeping up with the Kardashians, que seguía la vida de esta polémica y exitosa familia.

