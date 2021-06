Kim Kardashian transformó su potente Lamborghini Urus de 280 mil dólares en un tierno cordero

Para la socialité y empresaria estadounidense Kim Kardashian no es problema alguno comprar un Lamborghini Urus y mucho menos, cambiarle la apariencia a su potente auto con un motor V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 650 caballos de potencia y un par máximo de 850 Nm.

En su feed de Instagram Kim Kardashian, ex esposa del rapero estadounidese Kanye West, compartió una serie de fotografías donde mostró la nueva apariencia de su lujoso y costoso Lamborghini Urus...¿qué fue lo que hizo?

La protagonista del reality show "Keeping up with the Kardashians", que este 2021 llega a su temporada final, cubrió por dentro y por fuera su Lamborghini Urus con un material que asemeja al peluche y que imita la piel de cordero. En su post la hermana de la multimillonaria empresaria Kylie Jenner, escribió:

¡Kimmy tenía una corderito! Dios mío, ¿no es esto lo más lindo y divertido de todos los tiempos? ¡Un nuevo lambo con un acogedor Skims tejido!

Kim Kardashian cambió la imagen de su potente Lamborghini Urus, como parte de la nueva colección de su marca de ropa Skims, en la cual usaron este tipo de material asemejando la piel de un cordero. Cabe mencionar que la socialité hizo un juego de palabras en su publicación: "lambo" por Lamborghini y a su vez usó la palabra "lamb", cordero o borrego en inglés.

Te comparto otras de las características del Lamborghini Urus de Kim Kardashian, con un precio de 280 mil dólares (más de 5 millones 700 mil pesos mexicanos):

627 lb-ft de torque acoplado a una caja automática electro hidráulica de 8 velocidades que transmite la potencia a las cuatro ruedas.

La potencia se distribuye 40/60, con un máximo de 70 por ciento pudiéndose dirigir al eje delantero cuando lo necesite, y 87 por ciento al eje trasero.

Acelera de 0 a 100 km/h en 3.6 segundos y llega a 200 km/h en 12.8 segundos.

Su velocidad máxima es de 305 km/h.

Cuenta con seis modos de manejo diferentes: Strada, Sport, Corsa, Neve, Terra y Sabbia.

Cuenta con el sistema de dirección trasera que encontramos en el Aventador S, para ayudarle a mejorar su radio de giro a bajas velocidades ya tener mayor estabilidad en curvas de alta velocidad.

