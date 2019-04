Kim Kardashian y Kylie Jenner lanzan fragancia provocativa

Las empresarias Kim Kardashian y Kylie Jenner se asocian para lanzar a nivel mundial una fragancia provocativa en forma de labios. KKW Fragance se dará a conocer muy pronto, según reporte en distintos portales de noticias.

Después de que en el primer capítulo de Keeping Up With The Kardashians se revelara que Kim Kardashian y Kylie Jenner colaborarían para crear un perfume, esto ya es todo un hecho y el lanzamiento de este nuevo producto de KKW Fragrance sucederá en la brevedad.

A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian revela alguna información sobre esta colaboración de KKW Fragrance con Kylie Jenner, acompañada de una foto donde aparecen junto a las botellas de los perfumes que serán lanzados próximamente.

La colaboración KKW Fragrance x Kylie Jenner muestra un perfume con una botella en forma de los labios de la socialité, la cual estará disponible en tres colores: rojo, rosa y nude. Este nuevo producto estará disponible a partir del 26 de abril.

Kylie Jenner también compartió las nuevas noticias a través de sus stories en Instagram, donde aprovechó para agradecerle a su hermana Kim Kardashian por darle la oportunidad de lanzar su primer perfume, el cual se espera que sea todo un éxito.