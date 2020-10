Estados Unidos.- Si existe alguien a quien le gusta imponer moda y lo logra, esa persona sin duda es Kim Kardashian, la socialité está muy enfocada en su línea de ropa llamada Skims que ahora ha dado un brinco hacia el pasado para traer de vuelta los chándales en estilo aterciopelado, una segura tendencia para este 2020 que muchos ya quieren seguir.

La socialité, junto a su mejor amiga de toda la vida, Paris Hilton, modelaron unos diseños increíbles firmados por la marca que lidera la hermana Kardashian más famosa y recordaron como se convirtieron en su marca personal cuando eran jóvenes durante los primeros años de los 2000 y para promocionar las prendas organizaron una icónica sesión fotográfica profesional que Kim utilizó para dar el anuncio de su nuevo producto.

A través de las redes sociales de Kim y Paris, así como la página oficial de Skims, se compartieron distintas fotografías y videos de esta una divertida salida que tuvieron las famosas para recordar su juventud y lo bien que la pasaban durante esa época juntas.

Kim Kardashian y Paris Hiton imponen tendencia con chándales de terciopelo. Foto: Instagram

Fue en un video en el que comparte Kardashian el detrás de cámaras de la sesión fotográficas donde modelaron distintos modelos, cuyo lanzamiento oficial será el próximo miércoles 21 de octubre en la página oficial de la socialité y contará con siete nuevos estilos, cuatro colores y tallas desde la XXS a la 4X, pues a la estrella de Keeping up with the Kardashians le gusta tomar en cuenta todo tipo de figuras.

También se cuentan algunas anécdotas de sus salidas juntas, Kim recuerda que Paris utilizaba un gran espejo para verse caminando y encontrar su mejor ángulo para sus salidas que estaban llenas de paparazis por todos lados y dijo querer traer de vuelta estos icónicos atuendos que utilizaba junto a la socialité.

A lo largo del audiovisual vemos distintas escenas y momentos en los que ambas caminaban juntas vistiendo atuendos de este estilo, cuando Kim no eran tan famosa y era reconocida por ser la trabajadora de la heredera de los Hilton y con gran nostalgia compartió que hubo un tiempo que utilizaron bolsos gigantes Louis Vuitton a juego y, aunque parecía imposible, logró conseguirlos a través de Internet en excelente estado y fue así como recrearon algunas fotografías de cuando eran jóvenes.

También recuerda que, durante sus aventuras con la estrella del show homónimo Paris Hilton: My new b.f.f., la empresaria siempre llevaba bolsos muy grandes repletos de distintos artículos, desde maquillaje para toda ocasión hasta trajes de baño, toallas y sandalias para lo que pudiera suceder. Y revela que fue ella quien la aconsejó de no llevar dinero en efectivo a todos lados, pues Hilton siempre llenaba sus bolsos de billetes de 100 dólares y eso la podría poner en peligro.

¡Con un año de preparación, @SKIMS Velour es mi lanzamiento más esperado hasta ahora! Una reinvención de la tendencia icónica de la década de 2000, esta colección de lujo lo llevará a través del otoño, en interiores y exteriores", contó Kim sobre su nueva línea de ropa.

Ha pasado más de una década desde que estas dos estrellas se juntaron y comenzaron a salir para todos lados siempre siendo captadas por el ojo de la cámara y la verdad es que mucho ha cambiado, en aquel momento era Paris una hija heredera muy consentida y enfocada en disfrutar su juventud.

Los increíbles chándales de Paris Hilton y Kim Kardashian. Foto: Instagram

Ahora Paris Hilton, cuya estatura es como la de una modelo profesional, 1.73, se ha convertido en toda una empresaria que ha logrado gran éxito gracias a sus fragancias que son de las más vendidas a nivel mundial, también es una DJ y cantante profesional que ha lanzado aclamados temas y recientemente se volvió tendencia al estrenar un documental sobre su vida, en donde hace fuertes revelaciones y con el que ha logrado simpatizar con el público.

Kim Kardashian, por su lado, está casada con el rapero Kanye West y tiene cuatro hijos; North, Saint, Chicago y Psalm, aunque los dos últimos han sido por medio de un vientre de alquiler o subrogado, ella está dispuesta a tener a un bebé más y como toda madre, sus pequeños lo son todo en su vida.

Tras alcanzar la fama mundial se ha convertido en una mujer muy influyente en el mundo cuando de moda y maquillaje hablamos, sin olvidar que se ha preparado para ser una muy buena abogada al igual que su padre. Después de más de una década al frente su reality show familiar, el pasado mes de septiembre anunció junto a toda su familia que llega a su final por razones personales y será durante el año 2021 cuando veamos la última temporada del programa de E!.