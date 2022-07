Kim Kardashian y Pete Davidson: ¿cómo se conoció la famosa pareja?

Una de las parejas del momento del showbiz son Kim Kardashian y Pete Davidson. Recordemos que la socialité estadounidense estuvo casada con el rapero Kanye West, padre de sus cuatro hijos. Por su parte, el comediante y actor, entre sus relaciones amorosas más conocidas, fue la que tuvo con la cantante Ariana Grande.

¿Cómo se conocieron Kim Kardashian y Pete Davidson? Su historia de amor comenzó en la MET Gala del 2021, el evento más importante del mundo de la moda, el cual se lleva a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos. En ese momento, la integrante del Clan Kardashian-Jenner, estaba en proceso de divorcio de Kanye West.

En aquel primer encuentro en la MET Gala, Kim Kardashian le pidió un consejo a Pete Davidson, ya que estaría como invitada estelar en el programa "Saturday Night Live", un late show de la NBC, del que el comediante formó parte durante ocho temporadas.

Y precisamente en "Saturday Night Live", se dieron su primer beso, durante un sketch donde Kim Kardashian interpretó a la Princesa Jasmine y Pete Davidson a Aladdín.

En el podcast "Not Skinny But Not Fat", la hermana de la joven multimillonaria Kyle Jenner, habló sobre este primer beso con Pete. "No fue nada como un sentimiento súper loco, yo estaba como: 'hmm', y luego dije: 'wow, realmente no he besado a nadie más en 10 años, así que tal vez estoy siendo tonta y no es nada, es solo un beso en el escenario'".

Posteriormente, Pete Davidson y Kim Kardashian tuvieron su primera cita en un lujoso hotel en Beverly Hills, ciudad del condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Al respecto, la hija de la momager Kris Jenner contó:

Primero pasamos el rato en privado, simplemente nos relajamos, pasamos el rato.

Tal vez Kim y Pete hubieran querido tener su romance en un bajo perfil, al tratarse de una integrante del Clan Kardashian-Jenner en una nueva relación, esto resulta difícil. Desde que se dio a conocer que estaban saliendo, han sido "acechados" por los paparazzi.

Cabe mencionar que para la MET Gala de este año, Kim Kardashian y Pete Davidson llegaron juntos al lugar donde se habían conocido un año antes.