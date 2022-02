Kim Kardashian y Pete Davidson comparten un beso en público por primera vez

Pero esto no le importa ni un poco a West, ya que hace uso de sus redes sociales para lanzarle indirectas al nuevo novio de su exesposa y hace hasta lo imposible para dejarlo mal ante el mundo entero. Sus acciones sólo han hecho que todos lo tachen de una persona con enfermedades mentales, egoísta y egocéntrico.

Con la intención de recuperar a su esposa, la madre de sus cuatro hijos, Ye ha hecho de todo para evidenciarla y llamar su atención, pero no lo ha logrado, pues Kim se mantiene al margen ante la situación y sólo busca que todos los asuntos los arreglen en privado.

Todo parece indicar que Kim Kardashian y Pete Davidson mantiene una relación muy especial, una conexión única que tiene a todos al pendiente de cada uno de sus pasos, y sí, a todos, incluyendo a Kanye West, que no ha parado de referirse al tema a través de sus redes sociales.

Estados Unidos.- Una relación muy diferente a las demás han tenido Kim Kardashian y Pete Davidson , que son actualmente el centro de atención . Aunque no han querido confirmar que andan, sus acciones dicen lo contrario, abrazos, cariños, caricias, salidas, reuniones y fotografías juntos han dejado en claro todo.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.