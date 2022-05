Kim Kardashian y Pete Davidson presumen su amor en la alfombra roja del Met Gala 2022

Estados Unidos.- En el marco del Met Gala 2022, la socialité Kim Kardashian y el actor Pete Davidson presumieron su amor a los cuatro vientos, dejándose fotografiar agarrados de las manos.

Como es costumbre, al ser este 2 de mayo el primer lunes de este mes la Costume Institute Gala reunió a la crema y nata de todo tipo de celebridades para dar inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Y una de las parejas que más robaron la atención de las cámaras fue sin duda la compuesta por la también abogada Kim Kardashian y el comediante Pete Davidson, quien recientemente se tatuó las iniciales de los hijos de la socialité.

Pero lo que más dejó con la boca abierta a los paparazis y los artistas fue el hecho de que Kardashian llevaba puesto el mítico vestido que utilizó la actriz Marilyn Monroe cuando le cantó Happy Birthday al entonces presidente John F. Kennedy.

Desde hace días se rumoraba que la protagonista de Keeping Up with the Kardashians usaría para el Met Gala de este 2022 la emblemática indumentaria de Monroe, la cual quedó inmortalizada en la cultura pop.

Kim Kardashian y Pete Davidson en el Met Gala 2022/Foto: EFE

Desde que comenzó a prepararse para el evento, Kim dejó en claro que rendiría homenaje a la moda y a la estética de Norte América, de ahí que pensó e un personaje icónico de Estados Unidos: Marilyn Monroe.

No obstante, se dice que, cuanto tuvo su mano el vestido con el que la actriz felicitó al mandatario estadounidense en 1962 se percató de que este no le quedaba bien, debido a la esbelta figura de Monroe, por lo que tomó la decisión de bajar de peso.

Y aunado a la estética figura que la socialité lució en la Met Gala de este año, acompañó el icónico vestido con un abrigo corto de color blanco y unos pendientes de brillantes.

En las fotografías tomadas por la agencia EFE, se puede ver a Kardashian y a Davidson muy enamorados, disfrutando de su reciente amor, ello pese a los problemas que la socialité ha tenido que enfrentar por parte del rapero Kanye West, quien la ha acusado de no permitirle ver a sus hijos.