Kim Kardashian y los arreglos estéticos que se ha realizado a través de los años

Kim Kardashian suele compartir en sus redes sociales fotografías donde luce su escultural y sensual cuerpo. Algo que caracteriza a las hermanas del Clan Kardashian-Jenner (excepto a Kendall Jenner), es el gran trasero que tienen y que no dudan en mostrar en sesiones de fotografías para diversas revistas o en las fotos que publican en sus redes sociales. Aunque la esposa de Kanye West trata de convecer de que ha lografo su figura a base de dietas y ejercicios, la realidad es que se ha sometido a varias cirugías estéticas.

Anteriormente el médico Carlos Wolf, experto en cirugías estéticas, aseguró en el programa El Gordo y la Flaca de la cadena estadounidense Univisión, que todas las integrantes del Clan Kardashian-Jenner, se han sometido a varios arreglos. Basta con echarle un vistazo a las fotografías de estas mujeres durante su juventud...¡totalmente distintas! En el caso de Kim Kardashian, el médico mencionó se hizo arreglos estéticos en el rostro comenzando por los labios, las mejillas y la nariz, además de que tiene implantes de senos y se inyectó el trasero para aumentarlo drasticamente.

Las hermanas Kardashian han cambiado fisicamente de manera considerable. Foto: Instagram @kimkardashian

Asimismo el portal Nueva Mujer en una de sus publicaciones enumeró las seis cirugías estéticas a las que se ha sometido Kim Kardashian a lo largo de estos años.

Rinoplastia.

Aumento de glúteos.

Operación de busto.

Retoques faciales y tratamientos estéticos (ha usado electrolisis para eliminar su vello facial).

Es adicta al plasma.

Estética dental.

Lipoescultura.

Kim Kardashian ha sido objeto de críticas por las cirugías estéticas que se ha realizado. En noviembre de 2019, la cantante Anahí Puente (ex RBD) habló en su podcast "Están ahí" sobre las personas que abusan del bisturí, poniendo como ejemplo a la socialité Kim Kardashian. "Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos: '¡wow! yo quiero estar así', pero ¿y luego?, ¿qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años?, ¿dónde se le va a ir todo eso, Dios mío?".

Yo tengo mucha preocupación por eso, dónde se le va a ir, a mí me preocupa eso porque hay gente muy joven haciéndose este tipo de cosas. Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo.

"Ahora, también creo que sí tiene que haber límites porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar, pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando", manifestó Anahí.

Foto: Instagram @kimkardashian

Keeping Up with the Kardashians llega a su fin

Por otra parte, hace unas semanas Kim Kardashian dio a conocer que el reality show protagonizado por su familia, llegará a su fin. "Es con el corazón apesadumbrado que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de 'Keeping Up with the Kardashians'. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino.

Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas.

La temporada final de Keeping Up with the Kardashians saldrá a principios del 2021. "Sin estar al día con las Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos convirtió en quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre".