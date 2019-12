Kim Kardashian y su mirada de desprecio a Maluma

A través de un video en Instagram pueden verse a varias figuras del espectáculo internacional reunidas en el desfile de Dior, entre ellas la socialité Kim Kardashian y el cantante Maluma, quienes están sentados juntos.

Pero al parecer, quizá a Kim Kardashian no le agrada mucho la presencia de Maluma, porque lejos de verse coviviendo con él, no es así, y en el video se ve que le dirige una mirada fría, como de desprecio.

Maluma, quien tiene 25 años de edad, aparece en compañía de la modelo Winnie Harlow, de quien se rumora que es su nueva novia.

Dicho video circula en redes sociales y hay usuarios que comentan tal situación.

Kim Kardashian lo ve de arriba a abajo, como indiferente, y estos son algunos d elos comentarios de la gente en redes:

La Kim lo ve como “who the heck are u ?”, “Lo que me llama la atención es la mirada de Kim”, “Pobre Maluma, las Kardashian no lo soportan.”