Kim, Khloé y Kourtney Kardashian lanzan icónica línea de fragancias

Kim, Khloé y Kourtney Kardashian sorprendieron a sus millones de seguidores al anunciar su nueva línea de fragancias, Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloé, la cual ya es considerada como una de las colaboraciones en fragancias más icónicas de la historia, pues desde hace varios años las OG no unían fuerzas para lanzar un producto.

Diamonds Collection cuenta con tres fragancias; KKW Fragance Diamong by Kim en estética transparente, KKW Fragance Diamong by Kourtney en estética transparente y color amarillo y KKW Fragance Diamong by Khloé en estética transparente y color rosado.

Las aclamadas fragancias están disponibles desde el 8 de noviembre en la web oficial de la socialité y cada una tiene un precio de $40 dólares, lo que podría equivaler a $720 pesos mexicanos aproximadamente, pero también se podrán adquirir un set de las tres fragancias por la módica cantidad de $120 dólares o $2,160 pesos mexicanos.

Las notas que las fragancias de 30 mililitros contienen describen exactamente cada una de las personalidades de las famosas y cada una de estas fue diseñada exclusivamente por Kim, Kourtney y Khloé, las notas que contienen cada una de las versiones son las siguientes:

Diamond by Kim Kardashian

Notas de salida: hojas verdes, azúcar, jengibre y abrótano.

Notas de corazón: ylang-ylang, flor de azahar del naranjo y champaca.

Notas de fondo: leche de coco, almizcle blanco, notas solares y flores blancas.

Pink Diamond by Khloé Kardashian

Notas de salida: gota del rocío, bergamota y violeta.

Notas de Corazón: nardos, jazmín y lila.

Notas de fondo: almizcle, musgo y trozos de madera a la deriva.

Yellow Diamond by Kourtney Kardashian

Notas de salida: grosella blanca.

Notas de corazón: jazmín, iris y magnolia.

Notas de fondo: haba tonka, crema batida, vainilla y pachulí.

Cada día que pasa las Kardashians continúan triunfando en la industria y siguen demostrando ser todas unas expertas en el mercado, tal y como su madre, Kris Jenner, se los ha inculcado toda la vida. Cabe resaltar que las tres hermanas no se unían para lanzar un producto desde su línea de ropa '"Dash", lanzada en los inicios de sus carreras.

El lanzamiento de estas fragancias se une a la interminable colección de Kim Kardashian, la cual cuenta con todo tipo de productos, siendo el maquillaje uno de sus mayores fuertes, la modelo cuenta con línea de ropa, línea de ropa interior, fajas, distintas fragancias y maquillaje de todo tipo.

Siguiendo los pasos de la familia y la publicidad, Kylie Jenner es quien lidera el mercado de la familia Kardashian-Jenner con su increíble e inigualable línea de maquillaje, Kylie Cosmetics, la cual le ha ayudado a convertirse en la mujer billonaria más joven del mundo.