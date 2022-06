Kim Namjoon explica motivos de separación temporal de BTS: "quiero continuar siendo RM de Bangtan"

En estos momentos ARMY es un mar de lágrimas. Hay muchos sentimientos encontrados tanto en BTS como en el fandom. Desde hace un tiempo RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, pedían a gritos un descanso. Ahora, se ha llegado el momento de que Bangtan Sonyeondan tenga una pausa, para que cada uno de sus integrantes se enfoquen en sí mismos, en su crecimiento personal y en sus proyectos en solitario.

Lo que empezó como una amena cena por el noveno aniversario de su debut y para culminar el BTS Festa 2022, terminó en lágrimas tanto de los Idols como de los millones de fans alrededor del mundo.

BTS anunció una separación temporal como agrupación, lo que permitirá a cado una de estas maravillosas personas, llevar a cabo proyectos en solitario.

Una de las partes más emotivas y donde muchos fans no pudieron evitar llorar, fue cuando Kim Namjoon explicó sus motivos para tomarse un descanso de la boy band de origen surcoreano.

BTS celebró el noveno aniversario de su debut. Foto: Big Hit Music

En esta ocasión, no era el rapero, compositor y productor musical RM él que estaba hablando, no era el Idol ante la ONU o ante el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, era el joven Kim Namjoon, de 27 años de edad, originario de Seúl, Corea del Sur, quien abrió su corazón y expresó su anhelo por ser feliz haciendo cualquier cosa.

"Siempre que piensan en BTS o Bangtan Sonyeondan, todos hablan de ARMY, ustedes son nuestra esencia, por eso no podemos separarnos de ustedes, aunque diga que me resulta duro hacer ahora la promoción (de "Yet to come"), me siento culpable por si a ustedes no les gusta ese aspecto".

Nam al decir que necesita un descanso, se siente muy culpable, al igual que los demás integrantes de la banda. Mencionó que todos estos sentimientos, están plasmados en la letra de su nueva canción, "Yet to come", tema principal de su álbum de antología "Proof".

Para mí, esta versión era la mejor versión que pude hacer, lo que quiero hacer y lo que quiero seguir protegiendo es continuar juntos, subir junto a los escenarios con sinceridad.

Con lágrimas en sus ojos y con la voz entre cortada, Namjoon dijo que le gustaría hablar felizmente entre ellos sin pensar en ninguna regla, "y ser felices haciendo cualquier cosa, es lo único que deseo".

Asimismo, señaló que desea continuar durante mucho tiempo como Bangtan Sonyeondan, y para conseguirlo, necesita permanecer como él mismo, "porque no soy Bangtan sino una parte de Bangtan, pero, espero que sepan que siempre somos sinceros, cometemos errores, porque no somos perfectos".

Además de reconocer sus errores y no ser una persona perfecta, externó no saber si era correcto dar discurso en la ONU o haber conocido a Joe Biden, Presidente de Estados Unidos. "Pero sé que somos Bangtan y hemos llegado hasta aquí porque los conocimos a ustedes, no sé hasta cuando continuaremos juntos, pero espero que sea durante mucho tiempo".

Aunque no podamos bailar como antes, quiero continuar siendo RM de Bangtan Sonyeondan.

El líder de BTS, dejó muy en claro a ARMY, que aunque paren por un momento como agrupación, vayan más despacio y descansen, "lo hacemos para pasar mucho más tiempo juntos".