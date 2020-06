Kimberly Flores ahora es güera y le manda mensaje a sus enemigos

Kimberly Flores hizo una fuerte confesión en redes sociales y fue haber dejado bien claro que ella no compite con ninguna mujer muchos menos copiar algún estilo, pues como algunos saben desde que comenzó una relación con Edwin Luna, ella comenzó hacer comparada con Alma Cero, por lo que ahora que está en los "cuernos de la luna" con tanta fama, ha sido comparada con varias mujeres del medio del espectáculo, por lo que decidió mandarle un mensaje a todos sus haters, quienes la han atacado en repetidas ocasiones.

No estoy en competencia con nadie, ni me considero una mujer superior o inferior al resto. Simplemente intento descubrir la mejor versión de MI, escribió Kimberly Flores en su Instagram.

Lo que también llamó la atención de los internautas fue su cabellera rubia, pues como algunos saben la modelo se ha dado a conocer por tener un cabello negro el cual le da tremenda elegancia en sus publicaciones de Instagram, pero ahora eligió un intenso rubio con el que deja ver su lado más sexy.

"Kim te queda muy bien ese cambio de look", "Me encantan tus Tik Tok Kim me alegras mi día soy tu fan número uno Kim, le escriben a la bella mujer quien siempre causa sensación en redes sociales.

Recordemos que hace unas semanas Kimberly Flores se lanzó como cantante de reguetón, por lo que fue comparada con Lis Vega, quien tiene años en este género, además la similitud entre ambas es que tienen un cuerpo de infarto, además las dos se han mostrado muy atrevidas cuando lanzan una publicación en Instagram.

Algo por lo que Kimberly Flores también se ha convertido en toda una celebridad con sus Tik Tok, ya que sus seguidores le han comentado que lo hace de maravilla y más cuando su esposo Edwin Luna participa en ellos, pues hacen un duo muy divertido.

Cabe mencionar que en el pasado Kimberly Flores había caído en las provocaciones de los haters por lo que decidió contestarles, aunque lo hizo de una manera más inteligente y sin rencor, pues la también empresaria asegura que no le gustan los problemas.

