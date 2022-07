Kimberly Flores aparece de lo más sexy en bikini y celebrando el amor con Edwin Luna

Kimberly Flores de 33 años de edad, está recibiendo miles de halagos por medio de las redes sociales, esto después de haber aparecido con un ardiente bikini de dos piezas desde las playas de Cozumel, donde sus fans se han quedado impactados por el físico de diez que se carga.

Y es que muchos le han dicho a Kimberly Flores que, en efecto, es de las pocas mujeres del espectáculo mexicano que tiene un cuerpazo gracias a una dieta, además de una buena alimentación, ya que le encanta cuidarse demasiado, pues en sus redes sociales ha subido algunos videos de como se le ve entrenando o come prepara sus alimentos.

Regresando a la foto de Kimberly Flores, esta se debe a que tanto ella como su esposo, Edwin Luna, están celebrando 3 años de casados, es por eso que eligieron como destino las playas de Cozumel para divertirse un rato, dejando atrás las cargas de trabajo, pues es bien sabido que los dos siempre están en proyectos de todo tipo.

"Que hermosa eres kim @kimfloresgz", "Eres hermosa bella me saludas plis y me sigues", "Preciosa mamasita que lindas mariposas cuerpo de diosa me encantas", "Todas están hermosas feliz aniversario chicos bendiciones infinitas siempre", "Felicidades Kim las tres están Hermosa, mi favorita la 22", "Todas están muy bonitas no hay a cual ir ese ven muy enamorados los dos que siga así ese lindo matrimonio feliz aniversario", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, esta es una de las parejas más elogiadas, pero también más criticadas, ya que han recibido mucho hate por parte de quienes no están felices con su matrimonio, y aunque muchos esperan que la modelo ataque o se ponga a la defensiva, prefiere ignorarlos.

Por su parte Edwin Luna no se queda callado y en ocasiones ha tenido enfrentamientos con todos aquellos que ofenden a la madre de su hija, ya que sí se ha molestado por los insultos que ha leido, aunque actualmente al igual que su mujer los ha dejado pasar, pues mientras ellos estén bien nada les importa, mientras sus fans los apoyen.