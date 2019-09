Kimberly Flores así conoció a Edwin Luna según su exnovio

El nombre de Kimberly Flores de nuevo está en el ojo del huracán ya que su expareja el cantante Hancer, dijo para el programa Suelta la sopa, como la modelo hizo química con Edwin Luna, pues ambos viajaron juntos para tomarse unas vacaciones.

"Estábamos en un estudio trabajando en el estudio de un amigo productor acá en Guate ahí fue donde conocí a Edwin me lo presentó Pedro y en eso momento empezaron a platicar del viaje que venían de haber compartido con Kimberly y pues yo me quede callado yo creo que en ese entonces el no sabia que yo la conocía..., dijo Edwin.

Recordemos que mucho se ha dicho sobre el pasado de Kimberly Flores, pues algunos usuarios informaron que la mujer supuestamente bailaba en los teibol dance y esto fue lo que dijo Hancer para el programa de espectáculos.

De mi parte te puedo decir que no nunca pude a ver visto algo que me generara como esa confusión de la forma en que ella manejaba su vida, más sin embargo cada persona es libre de hacer lo que quiera no, para sobrevivir, para seguir adelante, dijo Hancer al medio.

Como muchos saben Kimberly Flores comenzó un intenso romance con el líder de la banda La Trakalosa de Monterrey, desde hace un buen tiempo y hace apenas unos meses decidieron casarse, aunque tuvieron que enfrentarse a varias obstáculos entre ellos la madre de la modelo, quien despotricó en su contra pues asegura que se casó con el artista por interés.

Por si fuera poco Edwin también está en el ojo del huracán, pues hace unos días uno de los integrantes de su banda llamado Alann salió inesperadamente de la banda y supuestamente se debió a que Luna se sentía opacado por él, razón por la cual lo echó de la agrupación.