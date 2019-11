Kimberly Flores atacada por aumentarse el trasero en photoshop

Una vez más Edwin Luna y Kimberly Flores volvieron hacer atacados en redes sociales pues el esposo de la modelo subió una foto en redes sociales donde aparecen vestidos de la misma manera, pero no fue la ropa por la que criticaron a ambos, sino el cuerpo de la famosa.

Resulta que hace unos días Kimberly subió una foto donde aparece con tremendo cuerpazo, donde se le ve muy buenos resultados por el ejercicio y es que como todos saben tiene varios meses acudiendo al gym, ya que le encanta verse espectacular para sus fans, aunque esta vez la imagen dio mucho de que hablar.

Y es que muchos aseguraron que la ropa que trae la modelo o las fotos editadas de Kimberly pudieron engañar a varios, pues consideran que le falta trasero contrario a otras publicaciones donde se le ve enorme, además de unas piernas torneadas.

"Y las súper nalgotas se le cayeron ? Ah no es que aquí Edwin si sube las fotos sin editarlas", "Qué onda con ese pelo y esos dientes chuecos", "@kimfloresgz las pompis las dejaste en el otro pantalón" escribieron los internautas al ver las fotos de Kimberly con la ajustada prenda.

Recordemos que Kimberly ya se ha defendido de los ataques en redes sociales, pues hace unas semanas subió un video donde expresó que piensa de los usuarios que han criticado tanto su romance con el líder de la Trakalosa, quien también ha opinado sobre las ofensas.

"Hoy quería dejarles algo que lo traigo acá desde hace muchos días, muchas veces me preguntan en medios, ustedes mismos me preguntan que se siente que si me duele, que pienso de que me critiquen a veces tanto o tan duro y mi respuesta es así, cuando tú te tienes amor propio, creo que lo que opinen, piensen o digan los demás la verdad no importan...", dijo Kimberly.