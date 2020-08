Kimberly Flores con bikini de cristales derrocha sensualidad en la Riviera Maya

Kimberly Flores causó emoción en redes sociales al aparecer de lo más candente en la Riviera Maya, donde lució su escultural cuerpo en un bikini con incrustaciones de cristal con el cual desató todo tipo de comentarios y es que la guapa mujer siempre quiere llamar la atención, logrando su objetivo con dicho outfit playero.

Fueron tres trajes de baño diferentes y exóticos los que se puso la esposa de Edwin Luna para causar emoción en Instagram, pues como todos saben Kimberly Flores tiene algunos años entrenando duró en el gimnasio, por lo que sabía que una escapada a la playa era el momento indicado para enseñar sus resultados del fuerte entrenamiento que realiza.

El primer bikini que lució Kimberly Flores fue en color rosa fucsia el cual tenía algunos detalles en su parte superior, pues era una especie de cadena con la cual se dejó ver muy atrevida, además el escote era algo discreto, lo que hizo una combinación perfecta.

En otra foto se le vio con el mejor de todos los bikinis de acuerdo con sus seguidores y es que era en color blanco, con algunas incrustaciones tipo cristal, con las cuales destellaba luz con los rayos del sol, además tenía pequeños colgantes en color rosa, con los cuales se miraba más coqueta.

Por si fuera poco Kimberly Flores sabía que este bikini podría hacer juego con cualquier cosa, pero ella pensó de la mejor manera y lo hizo usando un sombrero en color blanco, además de unos pequeños aretes con los cuales parecía toda una actriz de película de clásica, dejando en claro que sabe portar las cosas de la mejor manera, incluso remató con una especia de pareo del mismo color del resto de su outfit logrando más de 64 mil likes.

"Me encanto el look! ¡La neta ya quisieran muchas envidiosas tu cuerpo", "Ese traje si esta Elegante", "Con todo su respeto se ve hermosa usted", "Que linda esa foto Kim wow bendiciones", "Me encanto! tu traje de baño está más que hermoso!!!! Y tú impecable", "Esta guapa. Mas madura obvio no va a estar como antes .. Ahora esta mucho mejor ... Saludos guapa", le escribieron a Kimberly Flores.