Kimberly Flores con body de terciopelo derrocha tremenda elegancia

Kimberly Flores acaparó miradas en redes sociales con un body de terciopelo y es que quiso verse espectacular para una sesión de fotos que como era de esperarse la modelo triunfó, pues además se le miraba tremendo cuerpazo a la chica quien desde hace tiempo se adentró al mundo fitness para quedar como una verdadera diosa, logrando tremendos resultados.

La foto de Kimberly Flores alcanzó más de seis mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber al mismo Edwin Luna que se mira muy bien su esposa quien es una verdadera diosa y más cuando tiene una cámara de frente, pues le fascina demasiado ser el centro de atención y más cuando sabe que tiene que usar un body.

"Te amo demasiado Kim te amo te amo hermosa", "Pero que hermosa me muero si me sigues", "Tan bonita que te miras asi vestida", "muy bonita y la verdad que gente tan mala onda lo bueno té va bien", "Que bonito ese look. Consejitos para vestirnos lindas. Saludos", "Te vez hermosa me encanta tu atuendo", le escriben a Kimberly Flores en Instagram por su outfit.

Otra de las cosas que los fans aman de Kimberly Flores, es que ella lejos de enojarse de los haters y todo lo relacionado con su vida privada la tiene sin cuidado, pues aunque en un principio de su relación le decían de todo a la mujer originaria de Guatemala, ya no le interesa el que dirán, pues sabe que los haters los tiene cualquier figura pública, por lo que ya no se queja.

Ahora Kimberly Flores está centrada en todos sus proyectos de trabajo y uno de ellos ha sido su canal de YouTube, donde le va de maravilla a la también cantante de reguetón, pues ahora sus fans la conocen mucho más, pues muestra un poco más de como es su vida como casada, además le fascina compartir con sus fans como es siendo madre llenando de ternura las redes.

Pero eso no es todo, pues comparte contenido muy divertido, uno de ellos fue clases de defensa personal, donde no solamente la modelo participó, pues Edwin Luna se sumó a las clases dejando a más de uno sorprendidos por lo buenos que son ambos famosos para defenderse, ya que el gimnasio les ha dado mucha fuerza, además de que dicha disciplina los ha motivado a seguir adelante.

Otra de las cosas que le fascina a Kimberly Flores es dar tips de belleza, pues muchas de sus fieles fans le han preguntado como se maquilla, pues siempre luce perfecta, pero eso no es todo, le piden las mejores rutinas de ejercicio para lograr ese cuerpazo de diva que se carga, aunque la disciplina ha influido mucho en la guapa mujer.

Kimberly Flores también es muy popular por realizar videos muy divertidos a lado de Edwin Luna y aunque a muchos no les gusta, pues le han dicho que se ve un poco ridículos, ellos quedan fascinados por todo lo que han logrado en dicha red social donde más de uno los consideran los reyes de los tik tokers, aunque saben que tienen mucha competencia.

Kimberly Flores muy guapa con su body/Instagram

Recordemos que Edwin Luna siempre trata de defender a Kimberly Flores de todo lo que se dice de ella en redes, pues como se dijo anteriormente que a ella no le importa, el que dirán su esposo manda mensajes muy polémicos a todos los haters que le tiran, pues no le gusta como se expresan de la madre de sus hijos.