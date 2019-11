Kimberly Flores con calzón cachetero enseña el cuerpazo de gym

Kimberly Flores puso a temblar Instagram al posar con un calzón cachetero con el cual dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores y es que como todos saben tiene varios meses entrenando para verse espectacular logrando su objetivo.

Más de cuatro mil likes alcanzó la modelo por su foto donde se le vio su enorme trasero que al igual que otras famosas enseñan su derrier para demostrar que el ejercicio y la buena alimentación son la pieza clave para lograr grandes resultados, prueba de ello son los comentarios que recibió la modelo.

"Con todo respeto que lindo trasero", "El resultado de todo tu esfuerzo en el gym", "Wow te ves súper bien!!! Muchas felicidades por todos tu logros", "Muy bonita y para tener ese cuerpo se que le pones duro al ejercicio", le escribieron a la belle Kimberly por la foto.

Aunque muchos han criticado el cuerpo de Kimberly, pues consideran que está marcando mucho su cuerpo algo que para sus fans masculinos no es de su agrado ya que quieren verla más delgadita, pero sin dejar de tener el megatrasero que se carga la esposa de Edwin Luna.

"Jaja lo qe no me gusta son tus piernas", "Kim eres super hermosa pero la verdad no me gustan tus piernas no parecen piernas de mujer si no de hombre te vez mas hombre que femenina", le han escrito a Flores.

Pero su esposo Edwin Luna se ha encargado de defender a su esposa de los ataques ya que ella ha preferido mantenerse al margen y manda bendiciones a quienes siempre la critican, pues Flores se ha encargado de responderles pero de una manera menos agresiva, pues lo que menos quiere en estos momentos son enemigos.