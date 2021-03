Kimberly Flores con short transparente sube la temperatura al máximo

Kimberly Flores de 31 años de edad tiene a todos con el alma en un hilo, ya que la modelo realizó una sesión de fotos donde se dejó ver con un short licra en color negro transparente con el que le llovieron elogios a la guapa mujer originaria de Guatemala.

Pero eso no fue todo, pues Kimberly Flores también posó con un top en color rosa, con el que mostró su abdomen de envidia, pues desde hace años la artista ha cuidado demasiado físico, aún más después de haber dado a luz.

"Para las que dicen que se tome fotos de frente ahi esta", "Que tengas excelente día eres, bella saludos", "Te quiero mucho mi princesa hermosa @kimfloresgz te amamos todos tus fans", le escribieron en la imagen que tuvo miles de likes.

Y es que la fama de Kimberly Flores cada vez más crece, ya que le ha dado con todo no solo al mundo musical, sino al modelaje el cual se ha convertido en una de sus mayores pasiones desde mucho antes de conocer a su esposo Edwin Luna.

Junto a esta imagen Kimberly Flores ya había subido días antes una sesión de fotos parecida, pero junto a esta compartió un emotivo con el cual deja en claro que llegar hasta donde esta no ha sido nada fácil.

Kimberly Flores con cuerpazo desata la locura/Instagram

No triunfa quien no tuvo momentos difícil. Triunfa aquel qué pasó por ellos, luchó y no se rindió Ahora viene lo bueno no va a ser tan fácil, pero tampoco imposible Ya sabrán de qué se trata!!, escribió Kimberly Flores.

Cabe mencionar que el hate a molestado demasiado a Kimberly Flores, pero este le ha dado más impulso a su carrera como figura pública, ya que le ha dado con todo, de igual manera su esposo Edwin Luna la apoya demasiado.

