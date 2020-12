Kimberly Flores con traje de baño Guess resalta el porte que se carga

Kimberly Flores de 31 años de edad reventó las redes sociales al aparecer con un traje de baño Guess con el cual se le miraba tremenda figura, digna de una Barbie, pues es bien sabido que la modelo originaria de Guatemala siempre ha cuidado su cuerpazo, pues le encanta que la ropa se vea espectacular en especial las de traje del baño.

En la foto Kimberly Flores logró más de 15 mil likes, además de varios elogios donde le hicieron saber que tiene un cuerpazo, por lo que sus fans le pidieron que no se descuidara en ningún momento, ya que parece que mantener esa figura de acero que se carga Kimberly Flores, podría ser difícil, pues entrena demasiado duro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque Kimberly Flores recibió pocos comentarios pues al parecer los limitó debido a los famosos haters, ella se siente orgullosa por haber logrado demasiadas cosas en los últimos años, pues la esposa de Edwin Luna se convirtió en influencer, además logró abrir su salón de belleza en Monterrey, pues le encanta la moda en todos los aspectos.

Además Kimberly Flores también sacó su faceta como cantante de música urbana, algunos de sus temas han sido Mejor me Quedo Sola y Vacilar, donde la modelo desató la locura desde que la vimos en cada uno de sus videos en los cuales derrocha pasión absoluta, aunque a muchos sí les gustó, otros se le fueron encima a la artista, ya que no les gustó del todo la manera en que lo hace.

"Una disculpa a la industria musical... Les juro que en Guatemala si hay cantantes de verdad... Esto fue un error de imprenta!", "Me pregunto quien en sus 5 sentidos escucha este tipo de musica en su carro??? Nooo Mamita lo siento, pero a la próxima menos auto tune....pena ajena", son algunos de los comentarios que recibió Kimberly Flores por algunos de sus canciones.

Kimberly Flores con su traje de baño Guess causó euforia/Instagram

Regresando con la moda, la cual para muchos es el fuerte de Kimberly Flores, ella ha compartido en su canal de YouTube asuntos relacionados con la moda, por lo que muchos consideran que Kimberly Flores, sabe dar muy buenos consejos de moda, pues no cualquier chica del espectáculo se viste como la bella mujer que sabe como combinar distintos outfits.

Algunos de los tips que ha lanzado Kimberly Flores para esta temporada de otoño-invierno son las tops en color negro, además de las faldas en color beige con las cuales se ve muy guapa la cantante, quien como se dijo anteriormente sabe vestirse como una verdadera diseñadora de modas, debido a que glamour se ha convertido en su segundo nombre.

Kimberly Flores a pesar de haberse convertido en un icono de moda, sigue recibiendo constantes ataques por parte de los haters, que le han dicho de todo, pero el tiempo le ha enseñado a Kimberly Flores a ya no pelear con sus detractores, pues sabe que no vale la pena, por lo que ella ha tratado de seguir adelante con sus proyectos laborales.

Para quienes no lo saben del todo la razón por la cual Kimberly Flores es un personaje muy odiado ha sido por la relación que mantiene con Edwin Luna quienes ahora es su esposo, pues como todos saben el cantante de La Trakalosa de Monterrey, fue pareja de la actriz Alma Cero, pero después el artista se fijó en la modelo de Guatemala.

Cabe mencionar que Kimberly Flores ya no habla sobre las polémicas que giran a su alrededor, pues sabe que no le traerán nada bueno más que estar en el ojo del huracán de los programas de espectáculos, algo que no es de su agrado.