Kimberly Flores con vestuario blanco provoca fantasías de todo tipo

Kimberly Flores de 31 años de edad de nuevo incendió las redes sociales con un traje en color blanco con el cual no dejó nada a la imaginación, ya que se le miraba tremendo cuerpazo y una vez más demostró que si tiene caderas, pues muchos de sus detractores le han dicho a la chica originaria de Tamaulipas que carece de ellas, pero ella demuestra que si tiene y muchas.

El traje con el cual Kimberly Flores desató la locura parece el de una cantante grupera, pero como todos saben la esposa de Edwin Luna se está enfocada en la música urbana, pues le gusta mucho, por lo que dicho traje se podría tratar de algún nuevo video musical de la artista quien también es considerada una de las mujeres más deseadas de la farándula.

El outfit de Kimberly Flores consistía en una traje en color blanco, además de unas botas blancas muy altas con las que Kimberly Flores parecía una verdadera diva, mientras que su peinado de media cola también fue muy comentado por sus verdaderos fans quienes están fascinados con la también influencer quien le encanta jugar con los looks, los cuales le favorecen al máximo, además Kimberly Flores ya no le teme al que dirán para nada.

El maquillaje de Kimberly Flores fue hecho por el artista Kevin Rivas, quien quedó fascinando con la piel de porcelana de la cantante, pero sin duda alguna su esposo Edwin Luna quedó con la boca abierta al ver a la madre de su hija con dicho vestuario debido a la figura de impacto que se le miraba, y es que el modelaje también se le ha dado muy bien a la mujer quien cada vez más se hace popular.

"Eres bellísima estas de locura te queremos ver en la revista playboy tienes todo luce tu hermosísimo cuerpo", "Te ves muy bien no cabe duda que eres un mujerón Y el que dirá la gente pues eso no importa", "Que hermoso te maquillan saludos Kim", "Estás hermosa Kim no hagas caso a las envidias eres hermosa por dentro y fuera", le escriben a Kimberly Flores en Instagram.

Para quienes no lo saben Kimberly Flores es criticada por los haters, debido al cuerpazo que se carga y por ser la esposa de Edwin Luna, pues muchos fans del cantante están en contra de dicho matrimonio, pero como ellos ya están acostumbrados a las criticas tratan de que las cosas pasen, pues no le quieren poner mucha atención a lo que les dicen.

Otra de las cosas por las que Kimberly Flores es querida por sus verdaderos fans, es que es una mujer que no se mete en la polémica, pues desde que Edwin Luna terminó con la actriz Alma Cero para estar con Kimberly Flores los medios siempre la cuestionaron, pero ella lejos de mandar indirectas, siempre mostró un perfil bajo ante todo.

Kimberly Flores con su impactante traje blanco/Instagram

Aunque muchos también piensan que Kimberly Flores, solo desea fama ella les deja en claro que no, pues también está enfocada en su familia a quienes no descuida por nada del mundo, pues siempre se le ve a la modelo conviviendo con ellos, desde cumpleaños hasta reuniones simples.

Kimberly Flores también tiene sus momentos divertidos, pues ella y Edwin Luna son muy fanáticos de Tik Tok, pues les encanta hacer caracterizaciones de todo tipo, además eso los ha unido aún más.

Cabe mencionar que Edwin Luna y Kimberly Flores hoy en día forman parte de Televisa, pues en el pasado los vimos en Tv Azteca, incluso su boda se transmitió en dicha televisora, donde todo parecía un cuento de hadas, ya que la ceremonia fue de ensueño.