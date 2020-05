Kimberly Flores demuestra que tiene más músculo que Edwin Luna

Kimberly Flores volvió a demostrar que tiene una figura de envidia, incluso mejor que su esposo Edwin Luna, ya que hace unas horas presumió una foto donde aparece mostrando sus músculos dejando en claro que hace muy bien su entrenamiento.

Pero eso no es todo, ya que a la hora de comer, Kimberly Flores es muy disciplinada, pues su alimentación es la pieza clave para poder mostrar sus definidos músculos, con los cuales se ha ganado la admiración de sus fans, quienes la felicitan por sus logros.

"Muy bonita. Muy buen trabajo", "Que cuerpazo ya todas nosotras fuéramos así", "Muy guapa, bendiciones para ti y tu familia me caes increíble", le escribieron a la modelo.

Pero como era de esperarse Kim se ha tenido que enfrentar al otro lado de la moneda y es a los haters, quienes en más de una ocasión se han burlado de la figura de Flores, ya que aseguran que se ve muy masculina, por lo que le han pedido que no levante demasiado peso.

"No sé quién es ella ni su esposo Luna jaja", "De repente vi de frente y pensé que era hombre", "No es envidia ni nada pero la verdad Ami no me gusta el cuerpo tan marcado, pero pues cada quien sus gustos", le escribieron en redes.

Recordemos que Kimberly Flores y Edwin Luna ya tienen demasiado tiempo entrenado, pues desde que se casaron decidieron hacer todo juntos, desde vestirse igual, hasta llevar un estilo de vida más saludable con el cual siguen motivando a sus fans.

Además la señora de Edwin Luna a logrado despegar su carrera como entrenadora fitness con gran éxito, ya que la hemos visto en el programa Hoy, mostrando sus mejores rutinas de ejercicio, además ha sido felicitada por la buena interacción que tiene con sus colegas.

