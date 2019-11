Kimberly Flores desata fuertes críticas con su versión de Joker

Kimberly Flores fue objeto de burlas y fuertes críticas al mostrar su disfraz para este Halloween 2019. La modelo decidió disfrazarse de Joker y no fue el agrado de sus millones de seguidores.

La esposa de Edwin Luna hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía de su sensual versión del Joker, con la que desató críticas e hizo enfurecer a más de uno.

Aunque el disfraz de Joker fue uno de los más utilizados en este año, Kimberly no era una persona apta para portarlo, según usuarios de Internet, quienes la tacharon de ser una hipócrita y una ridícula. El disfraz también fue utilizado por Lele Pons y Stefanny Loaiza.

"Pensé que era una foto de su boda, ya cuando andaba en la fiesta... Jajajaja", "Como pintarte de hipócrita???", "así se debería de quedar jajajajaj jajaaj xq bonita no es", "Ridícula, no te queda", "No encuentro la diferencia, te veo igual que siempre", se lee en la sección de comentarios.

En la fotografía que cuenta ya con más de 15 mil me gustas y cientos de comentarios, la modelo se ve caracterizada con el maquillaje del conocido personaje y portando una blusa color morada, tal y como Joker lo hace en los cómics y algunas películas.

Todo esto fue para mostrar un tutorial y su canal de YouTube de la manera más amable para sus seguidores, pero pese a su gran bondad, los usuarios comenzaron a atacarla.

Además de publicar su fotografía en solitario, Kimberly publicó una fotografía familiar en donde Edwin Luna, ella y sus tres hijos se ve vestidos de calaveritas para este Halloween 2019.

Con un fondo espectacular, la fotografía recaudo más de 16 mil me gustas y cientos de comentarios en donde los fanáticos del cantante y la modelo halagaron la unión de la familia pero a su vez atacaron a Kimberly sin importar que los niños aparecieran en la fotografía.