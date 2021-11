Kimberly Flores despampanante con vestido verde esmeralda en la posada de la Trakalosa de Monterrey

Kimberly Flores vuelve hacer que todo mundo hable de ella, esto después de lucir muy guapa en la posada de banda La Trakalosa de Monterrey encabezada por su esposo Edwin Luna, fue en su cuenta de Instagram donde la guapa mujer apareció con un vestido escotado verde esmeralda con el que robó miradas.

En la foto se puede ver a la modelo guatemalteca luciendo su figura con el hermoso vestido verde esmeralda el cual lesentaba muy bien, además llevaba un escote algo pequeño para no mostrar de más, por si fuera poco la artista llevó una cabellera corta la cual la hace lucir más joven, además a sus fans les encanta.

"Bien preciosos mi niña @kimfloresgz los amoo siempre los boy a apoyar #familialunaflores", "Qué bonito te sienta ese color Kim", "No superó el vestido te veías increíble", "Te ves tan bonita, me encanta tu forma de ser y yo amo a @edwinlunat me encanta su música", "Mas bella que nunca . Gran mujer , madre y esposa por siempre. Sabes? Eres admirable por tu belleza y grandeza por dentro y por fuera", le escriben a la famosa.

Otra de las cosas por las que es muy admirada la también empresaria, ha sido por aguantar el hate que ha recibido desde que comenzó a salir con Edwin Luna, pues le han dicho de todo y aunque es difícil ella ha sabido como salir adelante ante este tipo de situaciones, las cuales las toma de quien vine.

Regresando con el outfit de Kimberly Flores su maquillaje se miraba demasiado extravagantes es decir lució unas sombras muy acordes a la temporada de otoño, además de accesorios los cuales se le miraban muy bien.

Enemiga de Alicia Machado

Quien ha dejado en claro que no quiere una amistad con Kimberly Flores es Alicia Machado, pues recordemos que en La Casa de Los Famosos ambas mujeres se enfrentaron debido a un supuesto romance con el actor Roberto Romano el cual dio mucho de que hablar, pues se empezó a decir que la también cantante supuestamente le fue infiel a Edwin Luna estando en el reality show.

