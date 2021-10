Kimberly Flores en short de mezclilla super fresco presume bello cuerpazo

Kimberly Flores de 32 años de edad desató la locura total de los internautas al aparecer en short mezclilla con el cual desbordo una lluvia de piropos en todos los aspectos.

Y es que los fans deseaban ver des hace tiempo a la modelo guatemalteca bien arreglada desde que salió de La Casa de Los Famosos, donde ha causado controversia.

Para quienes no lo saben Kimberly Flores salió del reality show debido a que su esposo Edwin Luna fue por ella y todo a raíz de un escándalo que empezó a circular.

Regresando con el outfit de la guapa mujer causó comentarios de todo tipo, pues a sus fans le encanta ver a la chica bien arreglada y con ropa en tendencia.

KImberlyu Flores con short de mezclilla super ajustado/Instagram

"Antes te odiaba, pero ahora te admiro mi chapina. Bendiciones", "Si nos quedó claro que eres de sentimientos muy débiles", "Saludos y no entiendo por qué te critican tanto .. eres ser humano así que no te preocupes por el que dirá. Y no te afecte bendiciones", escriben las redes.

Kimberly Flores también es considerada una mujer sensual debido al cuerpazo de diosa que se carga, esto debido a la vida fit que lleva desde hace tiempo.

Constancia, disciplina, son alguna de las palabras que definen a la mujer desde hace tiempos y aunque tiene mucho hate en redes a ella no le afecta en nada.

