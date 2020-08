Kimberly Flores es nombrada la nueva Maribel Guardia por su tremendo parecido

Kimberly Flores sigue haciendo ruido en las redes sociales, pues esta vez les enseñó a bailar a todas sus seguidoras en Instagram y lo hizo por medio de un video donde se le ve bailando de manera espectacular causando todo tipo de reacciones, pues como era de esperarse los famosos haters reaccionaron a los bruscos movimientos de la también modelo quien tiene una figura muy parecido a la de Maribel Guardia, pues también le hicieron saber ese detalle a la chica.

En el video se puede ver a Kimberly Flores con un conjunto deportivo en color rosa, además de un extravagante peinado con el cual ya la hemos visto anteriormente, pues como todos saben a la esposa de Edwin Luna le encanta verse bien en cualquier momento y esta no fue la excepción, ya que el baile que realizó le queda a la perfección con la imagen que traía, pero lo que también se llevó el aplauso de sus fans fue su pequeña cintura con la cual dejó a más de uno con la boca abierta.

Como se dijo al principio muchos fans de Kimberly Flores han notado el parecido que la mujer de 31 años tiene con la guapa Maribel Guardia de 61, quien para muchos es una de las mujeres más sexys de la pantalla chica y es que la actriz se sigue conservando como una veinteañera pues desde siempre se lo han hecho saber en redes sociales.

Para los que no saben Kimberly Flores ha sido muy criticada desde que se supo sobre su romance con Edwin Luna, quien hoy en día es su esposo e incluso procrearon una hija juntos, este odio surgió después de que Edwin Luna supuestamente terminara con la actriz Alma Cero, para correr a los brazos de Kimberly Flores, situación que generó bastante polémica en el mundo del espectáculo.

Aunque los ataques hacia Alma Cero cada vez más siguen, pero ella siempre trata de evitarlos y les manda buenas vibras a todos aquellos que le desean el mal, ya que ella aseguró en un video el año pasado que ya no gastara su energía en los ataques que le hacen en las redes sociales, pues prefiere seguir avanzando en su carrera como figura pública.

Quien ha estado apoyando a Kimberly Flores con la serie de criticas que recibe es su esposo Edwin Luna, quien lejos de quedarse callado se enfrenta a los haters, pues también ha sido criticado de diversas maneras una de las más recientes fue por medio de Tik Tok, ya que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey y Kimberly Flores se hicieron adictos a la aplicación donde suben varios videos de todo tipo, pero los haters les has comentado que se ven muy mal haciendo dichos videos, mientras que otros los felicitan por la manera en que se divierten.

"@edwinlunat me encantan y lo que más me encanta es la personalidad de @kimfloresgz", "Muy buena canción a mi me hace bailar mucho mucho éxito y bendiciones a ambos", "Cuando la gente no encuentra que mas criticar atacan al ombligo jajajaja haber suban foto de los de ustedes haber sii muy perfecto a de parecer noria con lodo jajajaja", "Cuanto veneno pero aquí están siguiéndolos jajajaja y antes que salga uno que otro diciendo te pagan por defenderlos pues nooo pero dejen si así son felices cada quien", le escriben a Kimberly Flores y Edwin Luna cuando hacen Tik Tok.