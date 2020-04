Kimberly Flores festeja su cumpleaños 31 con una vida más saludable

Kimberly Flores llegó a los 31 años rodeada de éxito y amor pues como todos saben le ha ido de maravilla en los últimos años empezando por la faceta que más ama en la vida, ser madre pues como todos saben es una mujer muy dedicada en cuando a ese aspecto.

Otro de ellos es haber cambiado su estilo de vida por uno más fitness, ya que ahora se alimenta mucho mejor y hace ejercicio, incluso da clases en el programa Hoy donde deja a todos con la boca abierta por la belleza de su cuerpo el cual presume cada que puede en sus fotos.

"Un año más de vida gracias a Dios por tanto, por el amor de mi familia que es lo más importante por el cariño de todos ustedes. Por cada sonrisa, enojo, tristeza y mucha enseñanza que ustedes me brindan día a día no me queda más que agradecer y mandarle muchos abrazos y besos", dice parte del texto de Flores.

En instagram compartió un bello mensaje en el cual agradece a la vida misma y a sus fans quienes la han apoyado en los momentos más difíciles pues el camino de la modelo tampoco ha sido fácil.

Y es que en más de una ocasión ha sido criticado, ya que sigue siendo cuestionada con su relación con Edwin Luna padre de su hija pues muchos aseguran que en dicha relación no hay nada de amor.

